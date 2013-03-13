اولین رمان طنز اجتماعی محمدعلی علومی تحویل ناشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داستان این کتاب درباره ديو سپيدی است که از ديار ديو­ها به تهران تبعيد­ و با آدم‌ها مواجه مي‌شود و سرانجام با ناله و افسوس و پريشانی به ديار ديو­ها برمي‌گردد.

خود نویسنده، این رمان را طنز کمیابی می‌خواند که بيان پست‌مدرن دارد. علومی نوع روایت «دیو سپید پای در بند» را برداشتی از هزار و يك شب عنوان می‌کند كه در آن روایتی متناسب با هر پيش‌آمد با مضمون طنز تراژدي نقل مي‌شود.

انتشارات عصر داستان وابسته به بنياد ادبيات داستاني ايرانيان این اثر را در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در اردیبهشت 1392 عرضه خواهد کرد.

«شاهنشاه در كوچه دلگشا»، «وقایع‌نگاری بن‌لادن» و«من نوكر صدّامم» از دیگر آثار طنز سياسي محمدعلی علومی است.