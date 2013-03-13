بازارچه نوروزی بانوان سرپرست خانوار منطقه 20 تهران دایرشد

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه پورنظر با تشریح اقدامات طرح استقبال از نوروز 92 افزود: همزمان با روزهای پایانی سال دستاوردهای هنری بانوان سرپرست خانوار این منطقه درقالب بازارچه خود اشتغالی در فرهنگسرای ولاء دایر شده و شهروندان علاقه مند می توانند از هشت صبح تا 19 مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: این بازارچه شامل 17 غرفه پوشاک زنانه، مردانه و بچه گانه، وسایل سفره هفت سین، دستاوردهای هنری و غذاهای بومی و سنتی است.

پورنظر با اشاره به اقدامات طرح استقبال از نوروز 92 عنوان داشت: اهدای یکهزار و 500 دست پوشاک برای ایتام و سه هزار و 500 بن کارت و بسته مساعدتی برای بانوان سرپرست خانوار و خانواده های نیازمند از جمله این اقدامات است.

وی به افزایش تعداد مراکز مهارت آموزی بانوان اشاره کرد و ادامه داد: 350 نفر از بانوان سرپرست خانوار این منطقه در شش مراکز مهارت آموزی کوثر این منطقه در حال فعالیت هستند.

آماده باش ستاد مدیریت بحران منطقه 20 تهران در سه شنبه آخر سال

ستاد مدیریت بحران منطقه 20 تهران به منظور برگزاری مطلوب، پیشگیری و کاهش خسارات جانی و مالی شهروندان در مراسم چهارشنبه سوری اعلام آماده باش کرد.

دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه 20 تهران با اعلام این خبر گفت: ستاد مدیریت بحران منطقه طی جلسه ای با حضور مدیران ادارات سطح شهر، به منظور پیشگیری و حل مشکلات احتمالی هماهنگیهای لازم را به عمل آورد.

محسن کریمی در ادامه با اشاره به اینکه طی ماههای گذشته جلسات متعددی با اعضای ستاد برگزارشده است، افزود: علاوه بر آماده سازی مراکز درمانی و تانکرهای سوخت، امکانات سازمانهای آتش نشانی، نیروی انتظامی، هلال احمر، اورژانس، 137 شهرداری، راهنمایی و رانندگی در سطح منطقه استقرار دارند.

وی با اشاره به اینکه تانکرهای آب و واتر جتها از قبل آبگیری و آماده به کار هستند، جمع آوری مواد اشتعالزا از قبیل لاستیکهای مستعمل، جعبه های میوه فروشی، حمل زباله، ضایعات و نخاله، حضور و استقرار خودروهای 137 و گشت شهربان در نقاط مهم و استراتژیک و را از اقدامات حوزه امور شهری شهرداری منطقه در این روز اعلام کرد.

کریمی تصریح کرد: شرکت پخش فرآورده های نفتی هماهنگی لازم در خصوص رساندن سوخت جایگاه های عرضه مستقیم به ویژه به نقاط پر ازدحام را تا قبل از ظهر انجام می دهد و از تحویل بنزین در ظرف های جداگانه برای استفاده در خارج از محیط جایگاه های سوخت رسانی جلوگیری می شود.

وی با اشاره به نقش نیروی انتظامی در آشنایی شهروندان با مخاطرات شب چهارشنبه سوری ادامه داد: نیروی انتظامی نقاط حساس و پر خطر را شناسایی و برای کنترل و جلوگیری از بروز حوادث نسبت به مستقر کردن نیرو در آن محلها اقدام می کند.

دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه 20 تهران با بیان اینکه فرهنگ سازی و ارتقای آگاهیهای شهروندان به ویژه دانش آموزان از جمله راهکارهای مهم برای پیشگیری از وقوع بحران است، عنوان کرد: با همکاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی و واحد روابط عمومی به منظور پیشگیری و کاهش خسارات جانی و مالی و ارتقای سطح آگاهی شهروندان نسبت به اطلاع رسانی و ترویج و اشاعه فرهنگ ایمنی با تهیه و توزیع بروشور و سی دی آموزشی در سطح منطقه اقدام شده است .

وی بازگشایی مسیرها، گشت زنی و استقرار تیمهای اطفای حریق و آماده باش کامل ادارات و سازمانهای ذیربط از جمله راهور، آتش نشانی، اداره برق، آب و فاضلاب و گاز در کنترل پستهای برق و گاز را از دیگر تمهیدات صورت گرفته برای این مراسم عنوان کرد.

کریمی به نقش خدمات درمانی به شهروندان اشاره کرد و افزود: هلال احمر و شبکه شهر سالم شهرداری تعدادی آمبولانس را برای پشتیبانی از اورژانس در حالت آماده باش نگه می دارند و مراکز درمانی و تأمین کادر پزشکی مورد نیاز توسط بیمارستان شهدای هفتم تیر و فیروزآبادی و همچنین درمانگاه شهرداری منطقه 20 تهران و مراکز درمانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری به عنوان مراکز پشتیبان در نظر گرفته می شود.