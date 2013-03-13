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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۴۷

توحیدی در گفتگو با مهر:

4 هزار نفر داوطلب سلامت در سیستان و بلوچستان فعالیت دارند

4 هزار نفر داوطلب سلامت در سیستان و بلوچستان فعالیت دارند

زاهدان-خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول طرح داوطلبان سلامت وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر تعداد 4 هزار نفر در سیستان و بلوچستان در طرح داوطلبان سلامت شرکت دارند.

میترا توحیدی در گفتگو با مهر گفت: تعداد 140 هزارنفر داوطلب سلامت با دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور همکاری دارند که جمعیتی بالغ بر 20 میلیون نفر را تحت پوشش خود قرار داده است.

وی از داوطلبان سلامت به عنوان پیشگامان عرصه سلامت یاد کرد و افزود: هدف از اجرای این طرح توسعه وارتقا سلامت افراد و بالا بردن شاخص های سلامت در جامعه است.

توحیدی راه اندازی نشریه مجازی داوطلبان سلامت، توانمند سازی داوطلبان سلامت در زمینه ارزیابی ، انتشار کتاب سرطان سینه و ارتقای آگاهی و توانمندی فعالان عرصه سلامت را از مهمترین اقدامات برنامه این داوطلبان در سال جاری عنوان کرد.

توحیدی گفت: نشریه مجازی داوطلبان سلامت با هدف اگاهی بخشیدن به اقشار جامعه اجرا شده است و در نیمه دوم فرودین ماه سال اینده در سایت دانشگاه های شیراز و تهران بار گذاری خواهد شد.

 

 

 

 

 

کد مطلب 2018078

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