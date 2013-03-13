تجهیز 600 کلاس درس برای اسکان مسافران نوروزی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا وردی ظهر چهارشنبه در شورای آموزش و پرورش استان اظهارکرد: اسکان فرهنگیان در استان از 28 اسفند آغاز و تا 13 فروردین ادامه دارد.

وی با بیان اینکه در انتخاب مدارس براي اسكان مسافران نوروزي، سعي شده از مدارس نوساز و و واقع در مسيرهاي با دسترسي خوب استفاده شود، ادامه داد: برخی از کلاس های در نظر گرفته شده برای اسکان مسافران نوروزی از امکانات و تجهیزات کافی برخوردار نیستند که در صورت کمک استانداری این مدارس نیز تجهیز می شوند.

وی با بیان اینکه روزهای 28 و 29 اسفند پرترددترین روزها برای اسکان نوروزی در استان است، تصریح کرد: به دلیل اینکه دایر بودن مدارس تا روز 28 اسفند ماه الزامی است در روزهای اولیه باید از تمام امکانات و تجهیزات سایر دستگاه های نیز برای خدمت رسانی به مسافران نوروزی این استان استفاده شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در سال گذشته یک وعده نهار برای مسافران نوروزی در نظر گرفته شده بود، یادآور شد: در سال جاری نیز به دلیل کمبود اعتبارات این امر صورت نمی گیرد.

وردی از فزایش 10 درصدی ستادهای اسکان فرهنگیان در نوروز 92 خبر داد و گفت: 148 عامل اجرایی آماده پاسخگویی به میهمانان نوروزی در استان هستند.

وی با بیان اینکه تمامی مسافران نوروزی می توانند از ظرفیت های اسکان مدارس استفاده کنند، گفت: فرهنگیان برای اسکان از تخفیف ویژه برخوردار می شوند.

تحصیل 13 هزار دانش آموز در مدارس شبانه روزی استان

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در ادامه از اجرای طرح ساماندهی نیروی انسانی در شهرستانهای زیرکوه، درمیان و نهبندان طی سال جاری خبر داد و بیان کرد: در این راستا با ساماندهی نیروه در شهرستانهای زیرکوه و درمیان مشکلات کمبود معلم مرتفع شد و در شهرستان نهبندان ینز برای رفع این مشکل 20 معلم جذب شد.

وی با بیان اینکه ایجاد مدارس شبانه روزی هزینه های زیادی برای آموزش و پرورش در بر دارد، گفت: سال گذشته 22 هزار دانش آموز شبانه روز در استان داشتیم که سرانه هر دانش آموز 600 تومان بود.

وی با تاکید بر اینکه فزایش مدارس شبانه روز در دستور کاری این سازمان نیست، عنوان کرد: امسال تعداد دانش آموزان مدارس شبانه روزی را به 13 هزار نفر کاهش داده ایم و توانسته ایم این سرانه را افزایش دهیم.