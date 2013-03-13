توسعه مناطق محروم رویکرد موفق دولت است/ سیمرغ نماد شهرهای مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی ظهر چهارشنبه در نخستین جلسه شورای اداری شهرستان تازه تاسیس سیمرغ در منزل خلبان شهید احمد کشوری با اشاره به انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهرها و روستاها اظهار داشت: نخستین رویکرد آحاد مردم جامعه بایستی در راستای ثبت بزرگترین حماسه حضور و مشارکت در اصل انتخابات بعنوان یک قدرت بازدارنده در برابر سلسله دسایس استکبار جهانی و تامین و تثبیت امنیت پایدار ملی باشد.

وی افزود: هیچکس حق ندارد با آرمانهای شهدا بازی سیاسی کند و یا شهدا را به نفع اهداف فردی و حزبی مصادره کند و مدیران باید بدانند شهدای ما هم خواهان آبادی دنیای مردم و هم توصیه کننده آبادی آخرت مردم بودند و پیرو واقعی شهدا کسی است که در خدمت به مردم لحظه ای درنگ نکرده و از تمام ظرفیت های یک جامعه برای سعادتمندی شهروندانش استفاده کرده و با تلاش خستگی ناپذیر خود، باری از دوش مردم و سنگی از جلوی پای مردم بردارد تا مردم آسوده خیال تر از همیشه به ایفای رسالتهای الهی خود بپردازند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران ادامه داد: شهرستان سیمرغ برای ما همیشه یک شهر ارزشی باقی خواهد ماند و طبق محتوای مندرج در تابلوی ورودی این شهر که مزین به عنوان سیمرغ، میعادگاه شهدا بوده"، برای همیشه مدافع ارزشها خواهد بود و ما با این نگرش سعی خواهیم تا رویکردی متناسب با شان شهدا و ارزشهای بزرگی که با خون شهدا به تحقق رسیده است.

ابراهیمی گفت: ما هر چه داریم از ولایت و شهدا داریم، بنا بر این هر چه که می کنیم باید در جهت جلب رضای این دو قطب اعتقادی باشد که بلاتردید جلب رضایت الهی از منظر این دو جلوه ارزشی عینیت خواهد یافت.

وی با اشاره به لزوم بسیج همگانی و کار مدیریتی و عملیاتی مدیران با تفکر بسیجی و جهادی، بر لزوم ناامیدسازی دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی توسط مردم در هر امتحان الهی تاکید کرد.

ابراهیمی به لزوم استمرار ولایتمداری و محوریت مقام عظمای ولایت بعنوان یکی از دروس آموخته شده در مکتب شهدا اشاره کرد و شهدا را الگوی تمام عیار اطاعت بی چون چرای همه آحاد مردم و همه مسئولین از ولایت فقیه دانست.

وی تاسیس شهرستان سیمرغ را هدیه و نگاه مثبت رئیس جمهور به خانواده های معظم شهدا قلمداد کرد و افزود: حفظ ارزشها و توجه به شاخص ها برای عملکردهای اجرائی و مدیریتی ما یک معیار ثابت تلقی می شود و تکاپوی همیشگی ما، تحقق رفتارهای ارزشی و تجلی تصمیمات ارزشی است که با جلب رضایت نیروها و نمادهای ارزشی جامعه همراه شده و عملکرد مدیران جامعه را ارزش محور می کند.

مازندران دارای 20 شهرستان است.