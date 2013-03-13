هشت نفر صعود کننده اسکواش جام نوروز مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دور نخست جدول اصلی مسابقات اسکواش جایزه بزرگ جام نوروز با مشخص شدن هشت نفر صعود کننده به مرحله یک چهارم پایانی انجام شد. نتایج بازی های این مرحله به شرح زیر است:

محمد رضا صادقپور 3 - مهیار ابریشمی 0

محمدرضا ضیاکاشانی 3 - محمد رضا فتوحی 0

مسعود ضیا الدینی 0 - اشکان منصوری نژاد 3

سیدعلیرضا سنایی 3 - محمد امین عطایی خواه 0

نوید ملک ثابت 3 - وحید فتحی 0

وحید نادری 3 - سمیع الله قاصد آبادی 1

محمد حسین سنایی 0 - فرزاد شکوهی 3

محمد حسین جعفری 3 - عرفان جمشیدی 1

به این ترتیب بازی های مرحله یک چهارم نهایی به صورت زیر برگزار خواهد شد:

محمد رضا صادقپور - محمد رضا کاشانی

اشکان منصوری نژاد - سید علیرضا سنایی

نوید ملک ثابت - وحید نادری

فرزاد شکوهی - محمد حسین جعفری