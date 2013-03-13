عبدالله صوابي در گفتگو با خبرنگار مهر از وارد شدن خسارت میلیاردی در پی برف و باران اخیر به بزرگترین بادامستان کشور خبر داد و اظهار كرد: در کوهسرخ 17 هزار بادامستان وجود دارد که در کشور بی‌ نظیر است.

وی با اشاره به این ‌که سرما، شکوفه‌های هزار هکتار از بادامستان آبی و 15 هزار هکتار از بادامستان دیم را از بین برد، افزود: خسارت‌های وارده به بادامستان‌های آبی، مبلغ پنج میلیارد و 40 میلیون تومان و بادامستان‌های دیم، 15میلیارد و 750 میلیون تومان برآورد شده است.

وی با اعلام این‌که درخت بادام تنها یک‌بار در سال شکوفه می‌زند، بیان کرد: چندسال متوالی است که به این باغات خسارت وارد می‌شود.

21 میلیارد تومان خسارت به باغات منطقه کوهسرخ

صوابی همچنین از وارد شدن خسارت به60 درصد درختان زردآلو در بخش کوهسرخ خبر داد و گفت: در این سرما به 250 هکتار از درختان زردآلو به مبلغ 660 میلون تومان خسارت وارد شد.

وی بیان کرد: در مجموع 21 میلیارد تومان خسارت به باغات منطقه کوهسرخ وارد شده است.

وی در ادامه به خسارت‌های وارد شده به بخش مرکزی اشاره کرد و افزود: در این بخش به سه محصول انگور، انار و درختان هسته‌دار خسارت وارد شده است.

خسارت 70 درصدی به ميوه هاي سردرختي

وی با بیان این که از مجموع 3 هزار و 500 هکتار باغات انگور در بخش مرکزی به 600 هکتار خسارت وارد شده است،گفت: سرمای اخیر موجب شد 16 هزار و200 تُن در باغات انگور کاهش عملکرد داشته باشیم.

وی ابراز کرد: براثر سرما یک میلیارد و 134میلیون تومان به باغات بخش مرکزی خسارت وارد شده است.

صوابی با توجه به این که به 150 هکتار از باغات انار به مبلغ 210 میلیون تومان خسارت وارد شده بیان کرد: 5 درصد از کل باغات انار و ده درصد از باغات انگور خسارت دیده‌اند.

وی گفت: به درختان هسته دار همانند زردآلو، بادام، آلو و کل میوه‌های سردرختی بخش مرکزی خسارت 70 درصدی وارد شده است.