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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۲۵

نظری:

3هزار و 500 تن میوه نوروزی در خوزستان توزیع می شود

3هزار و 500 تن میوه نوروزی در خوزستان توزیع می شود

اهواز- خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان از توزیع سه هزار و 500 تن میوه نوروزی در استان خوزستان خبر داد.

امیرحسین نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توزیع میوه نوروزی از امروز تا 15 فروردین ماه همزمان با سایر استانهای کشور انجام می شود.

وی با بیان اینکه در این راستا سه هزار و 500 تن میوه به استان خوزستان وارد شده، افزود: این میوه ها شامل 2هزار و 500 تن پرتقال و یک هزار تن سیب درختی است.

نظری با بیان اینکه این مقدار میوه در صورت استقبال مردم قابل افزایش است، گفت: پرتقال از شمال کشور و سیب از آذربایجان غربی برای توزیع در استان خوزستان، تامین شده است.

وی با اشاره به پایین بودن نرخ میوه نوروزی نسبت به بازار آزاد، اظهار کرد: هر كيلوگرم سيب به نرخ 1750 تومان و هر كيلوگرم پرتقال 1600 تومان عرضه می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان تصریح کرد: میوه نوروزی در غرفه های تعیین شده و واحدهای صنفی مناطق مختلف عرضه می شود.

وی گفت: هنگام توزیع میوه نوروزی در مراکز تعیین شده از بازرسان سازمان استفاده می شود که میوه به نرخ مصوب و به مردم عرضه شود.

کد مطلب 2018086

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