آمادگی براي ورود بسيج كارگري به صحنه هاي كار و توليد

به گزارش خبرنگار مهر، سيدخلف موسوي صبح چهارشنبه در نشست مجمع شوراي عالي قشر كارگري كه از سوي لشكر 7 ولي عصر(عج) و اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزستان برگزار شد با اشاره به نامگذاري سال91 از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني عنوان كرد: بايد با درك شرايط بين المللي و شرايط سختي كه دشمنان براي نظام مقدس جمهوري اسلامي بر عهده گرفته اند، ميسر توسعه را با حضور افراد متعهد و نخبه ي بسيجي هموار كرد.



موسوي برنامه ريزي دشمن را اقتصادي برشمرد و عنوان كرد: دشمن با هدف ناكام كردن توان اقتصادي كشور و فلج كردن بخشهاي مختلف به ويژه توليد، تحريم ها را سازماندهي كرد اما اقتصاد مقاومتي و افزايش توليد ملي جواب داد. در صورتي كه اگر اين شوك به هر كشوري وارد مي شد اقتصادش فلج مي شد ولي با توانايي و اتكا به كارگران ايراني، كشورمان از پس اين همه تحريم برآمد.



وي با اشاره به فتنه 88 گفت: در فتنه سال 88 دشمنان با برنامه وارد شدند ولي بسيجيان جان بركف با دور زدن اين فتنه ها و نيز تحريم هاي دشمنان سربلندي كشور را رقم زدند. خوشبختانه خط گاز ايران و پاكستان كلنگ زني شده است و به زودي همين كار در عراق هم روي خواهد داد.



موسوي با اشاره به صادرات كالا به عراق و ديگر كشورهاي حوزه خليج فارس عنوان كرد: اكنون اقتصاد ما پويا است و نمونه اش هم شركت فولاد خوزستان است كه امسال حداقل 400 هزار تن افزايش توليد نسبت به سال پيش داشته است.



مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزستان، نقش كارگران را در پيروزي انقلاب و نيز دفاع مقدس ملت ايران سازنده و موثر خواند و از فعاليت 730 هزار كارگر در استان خوزستان خبر داد و تصريح كرد: ما بايد به وجود كارگران افتخار كنيم. كارگراني كه در عرصه هاي خط مقدم توليد در حال كار و تلاش و ايثار هستند.



موسوي ورود بسيج را در امر اقتصاد و توليد با توجه به ظرفيت و توان بالا راهگشا خواند و افزود: استان خوزستان با توجه به قابليتهاي بالا به دليل چهار فصل بودن و نيز مرزهاي مشترك آبي و خاكي با كشورهاي همسايه و وجود منابع عظيم خدادادي داراي فرصتهاي اقتصادي بسياري است كه بايد بيش از پيش از اين ظرفيتها استفاده شود. وي تصريح كرد: اگر بسيج و بسيجيان متولي امور شوند مردم با توجه به اعتمادي كه نسبت به آن ها دارند خود را در اين امر سهيم مي دانند و بيش از پيش مشاركت مي كنند.