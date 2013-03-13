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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۲۴

کاظمی:

طرحهای کشاورزی در شهرستان شهرکرد مورد حمایت قرار می گیرد

طرحهای کشاورزی در شهرستان شهرکرد مورد حمایت قرار می گیرد

شهرکرد – خبرگزاری مهر  فرماندار شهرستان  شهرکرد گفت : ازتولیدات و طرح های کشاورزی باغداری، زراعت ، دامداری وطیور حمایت شود و تسهیلات  بانکی لازم برای این طرحها در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرتگار مهر، مراد کاظمی پیش از ظهر  روز چهار شنبه در جلسه کار گروه توسعه بخش کشاورزی با اشاره به اهمیت  توسعه بخش کشاورزی در شهرستان شهرکرد و ایجاد اشتغال دراین زمینه،  اذعان داشت: چندین طرح کشاورزی و تولیدی، تبدیلی و وابسته به بخش کشاورزی در جلسه کارگروه بخش کشاورزی تصویب شد و برای پیشبرد این طرح ها تسیهلات بانکی تعلق خواهد گرفت. 

وی افزود: از این طرح ها میتوان به  انتقال آب ،باغداری و توسعه باغداری ، احیا زمین های کشاورزی و زراعت، پرورش دام و طیور اشاره کرد.
 
کاظمی در ادامه گفت: صنایع تبدیلی و وابسته به بخش کشاورزی ،ماشین آلات  نیزدر این طرح ها لحاظ شده است و تسهیلات بانکی نیز به این طرحها تعلق می گیرد.
 
وی عنوان کرد: اجرای این طرح های کشاورزی باعث اشتغال زایی در بخش کشاورزی خواهد شد. 
 
مراد کاظمی با اشاره به  حمایت از بخش کشاورزی،  اظهار داشت : ازتولیدات و طرح های کشاورزی ،باغداری، زراعت ، دامداری وطیور و تولید شیر حمایت شود و تسهیلات  بانکی لازم در اختیار آنها گذاشته شود تا میزان تولید مواد پروتئینی و باغی و زراعی در شهرستان شهرکرد افزایش داده شود.
 
فرماندار شهرستان شهرکرد با اشاره به اهمیت اشتغال معلولان و مددجویان بهزیستی و کمیته امداد، اذعان داشت : برای حمایت از مددجویان و معلولان جامعه شهرستان شهرکرد  و ایجاد اشتغال برای آنها و استفاده از پتانسیل و استعداد آنها  تسهیلات بانکی با نرخ سود کمتر ارائه می شود و برای اجرای این طرح ها از آنها حمایت خواهد شد.
کد مطلب 2018090

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