هدایتی قول داد تا پایان سال پول بازیکنان را بپردازد/ هیچکس در ملوان حق اشتباه ندارد

صادق درودگر در گفتگو با مهر در خصوص مشکلات مالی تیم که منجر به اعتصاب بازیکنان در تمرین شده بود، خاطرنشان کرد: مشکلات حل شد و تمرینات در حال برگزاری است. مشکلی در تمرین تیم وجود ندارد و بازیکنان هم در جلسات تمرینی شرکت می‌کنند. از این بحث هایی که در خصوص اعتصاب و مسایل دیگر در ملوان مطرح شده بود در تمرین تیم خبری نیست و هر روز تمرینات انجام می‌گیرد.

وی درباره مشکلات مالی تیم گفت: مشکلات اقتصادی در همه بخش‌ها وجود دارد و قابل کتمان نیست. مگر مشکلات کارخانجات و قسمت‌های دیگر رفع شده که ما هم بگوییم که مشکل مالی نداریم؟ آقای هدایتی قول داد که پول بازیکنان را پرداخت کند. البته هنوز پول مشخصی را در اختیار باشگاه قرار نداده ولی قرار بر این شده تا قبل از پایان سال مبالغی در اختیار بازیکنان قرار گیرد تا بخشی از مشکلات رفع شود.

مدیرعامل باشگاه ملوان با اشاره به دیدار این تیم برابر راه‌آهن نیز گفت: این دیدار برای ما خیلی مهم است و هیچ کس از من گرفته تا بازیکنان و کادر فنی دیگر حق اشتباه ندارد. این درست که دیگر شانسی برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا نداریم ولی باید به رده‌های بالاتر صعود کنیم. مردم انزلی در حق تیم خیلی محبت کردند و در سرما و گرما کنار تیم بودند و این جایگاه تیم حق آنها نیست. ملوان باید تا جایی که می‌تواند در جدول خود را بالا بکشد تا فصل را با رتبه‌ای آبرومند به پایان برسانیم.