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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۲۸

سعیدی:

770 بازرسي از آموزشكده هاي فني و حرفه اي خصوصي چهارمحال و بختیاری انجام شد

770 بازرسي از آموزشكده هاي فني و حرفه اي خصوصي چهارمحال و بختیاری انجام شد

شهركرد – خبرگزاري مهر: مدير كل فني و حرفه اي استان چهار ومحال و بختياري گفت: 770 مورد بازرسي از آموزشكده هاي فني و حرفه اي خصوصي در سطح این  استان انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نور الله سعيدي پيش از ظهر روز چهارشنبه در نشست مطبوعاتي با اصحاب رسانه  با بيان اينكه 770 مورد بازرسي از آموزشگاه هاي فني و حرفه اي خصوصي صورت گرفته است، اظهار داشت: يك هزار و 112  دوره آموزشي در آموزشكده هاي خصوصي برگزار شده  است .

سعيدي با بيان اشاره به اينكه در مجموع 9 هزار و 500 نفر در دوره هاي آموزشي آموزشكده هاي خصوصي شركت كرده اند، بيان داشت: بيش از يك هزار و 500 نفر ساعت در آموزشگاه هاي آزاد شركت كرده اند.
 
وجود19مراكز ثابت آموزش مهارت هاي فني و حرفه اي
 
وي با بيان اينكه مراكز ثابت آموزش مهارت هاي فني و حرفه اي 19 پايگاه است، اذعان داشت: تعداد رشته هاي آموزشي 206 مورد است.
 
سعيدي با اشاره به اينكه 26 هزار برگ گواهي نامه و پروانه مهارت كارگران صنعت و ساختمان صادر شده است، بيان داشت:شش هزار و 600 استعلام براي كارگران صنعت و ساختمان صورت گرفته است.
 
مدير كل  فني و حرفه اي چهار محال و بختياري با بيان اينكه 43 هزار نفر در آزمون هاي مهارت كارگران صنعت و معدن شركت كرده اند، تصريح كرد: از اين تعداد شركت كننده در آزمون ها 28 هزار و 509 نفر در آزمون هاي نمره قبولي را دريافت كرده اند.
 
نور الله سعيدي با اشاره بر اينكه  درصد قبولي در آزمون هاي شركت كننده 66 درصد است، بيان داشت: آموزش هاي مهارت شغلي كاركنان اداره كل فني و حرفه اي پنج هزار و 934 نفر ساعت در دوره هاي آموزشي تخصصي و شش هزار و 44 نفر ساعت در دوره هاي عمومي شركت كرده اند.
کد مطلب 2018097

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