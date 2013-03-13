به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، دیوید او راسل که با "کتابچه بارقه امید" با بازی جنیفر لاورنس و بردلی کوپر نامزد دریافت جوایز متعددی از اسکار هشتاد و پنجم بود، برای فصل بعد جوایز نیز خیز برداشته است.

کمپانی سونی تهیه‌کننده فیلم بعدی او راسل، دیروز سه‌شنبه اعلام کرد فیلم جدید او را که هنوز عنوانی برای آن انتخاب نشده است، 13 دسامبر و اندکی پیش از کریسمس اکران می‌کند. جرمی رنر، ایمی آدامز و لوییس سی.کی از دیگر بازیگرانی هستند که در جمع این فیلم حضور دارند.

این فیلم درباره یک عملیات مهم اف بی آی است که با هدف پولشویی برای مقاصد سیاسی در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 میلادی می‌گذرد. در این پروژه او راسل و کریستین بیل که با هم در فیلم "مشت باز" همکار بودند، بار دیگر در کنار هم حضور دارند.

جنیفر لاورنس برای بازی در فیلم "کتابچه بارقه امید" موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر زن اسکار شد. این فیلم نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم هم بود.