دشمن برای انتخابات برنامه ریزی کرده است/ مشارکت ملت توطئه ها را خنثی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور سپهوند صبح چهارشنبه در همایش ناظران انتخابات شهرستان خرم آباد با بیان اینکه ناظران شورای نگهبان باید دو تکلیف عمده را سرلوحه کار خود قرار دهند اظهار داشت: ناظران باید عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری و همچنین تکلیف شرعی و مر قانونی، امانتداری و بی طرفی در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه شبکه نظارت استان لرستان به هیچ عنوان نباید به نفع و یا علیه کسی تبلیغات و موضع گیری داشته باشند عنوان کرد: شبکه نظارت انتخابات استان باید به گونه ای عمل کنند که زمینه اعتماد عمومی جامعه به خوبی جلب شود.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان لرستان تصریح کرد: باید به گونه ای کار کنیم که زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات را فراهم آورده و تمام دقت خود را به کار بگیریم که سوژه ای دست دشمنان خارجی و داخلی ندهیم.

سپهوند با تاکید بر داشتن بصیرت لازم برای شناخت جریانهای مختلف در کشور توسط اعضای شبکه نظارت بر انتخابات لرستان عنوان کرد: یکی از وظایف شورای نگهبان و شبکه نظارت برگزاری همایش های ماهانه و فصلی با حضور کارشناسان برای تحلیل اتفاقات و برگزاری مطلوب انتخابات است.

وی با تاکید بر ضرورت داشتن بصیرت در خصوص جریان شناسی و دشمن شناسی توسط اعضای هیئت نظارت بر انتخابات استان لرستان گفت: انتخابات یازدهم ریاست جمهوری یک انتخابات حساس در نظام و کل جهان اسلام به شمار می آید.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان لرستان با تاکید براینکه دشمن برای این انتخابات برنامه ریزی کرده است افزود: به طور حتم ملت ایران با حضور حداکثری خود در پای صندوقهای رای توطئه های دشمنان را خنثی خواهند کرد.

سپهوند با تاکید بر اینکه 24 خرداد ماه سال 92 مردم با حضور حداکثری خود یک حماسه مجدد در جهان اسلام خلق خواهند کرد بیان داشت: مردم ایران اسلامی مانند حضور باشکوه خود در راهپیمایی 22 بهمن در این انتخابات نیز حضوری پرشور خواهند داشت و توطئه های دشمنان را خنثی خواهند کرد.