تقویت دانشگاه ها از اهداف نظام است/ دانشگاه صنعتی مورد بی مهری است

عبدالحمید پاپ زن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هفته گذشته گزارشی از دانشگاه صنعتی استان کرمانشاه در صداو سیمای استان پخش شده که تنها با نمایش ساختمان های استیجاری و مجزای این دانشگاه سعی در برجسته کردن مشکلات آن داشت در حالیکه در یک نقد منصفانه نقایص باید در کنار مزایا قرار گیرد و به هيچ وجه انتقادات صدا و سيمای کرمانشاه عليه دانشگاه پذيرفتني نيست و با توجه به فعالیت های این دانشگاه اجحاف کرده اند.

پاپ زن تصریح کرد: در زمان ضبطاین گزارش دانشجویان حاضر و برخی از مسئولین حضور داشته و حتی نکات مثبتی این دانشگاه را یادآور شدند که پخش نشد.

وی افزود: دانشگاه صنعتي كرمانشاه،‌ يك دانشگاه نوپا و جوان بوده كه توانسته است در مدت كوتاهي با دست خالي به پشتوانه تلاش‌هاي جوانان آن رشد بسياري داشته و موفقيت‌هاي بسيار خوبي كسب كند و در واقع بايد از اين دانشگاه نوپا حمايت كرد.



وی ادامه داد: ارزیابی صدا و سیمای کرمانشاه ارزیابی عادلانه ای نبوده و اگر ارزیابی آن عادلانه و از روی انصاف باشد چنین قضاوتی را نخواهند کرد.



پاپ زن اضافه کرد: دانشگاه صنعتی استان کرمانشاه توانسته است با استفاده و بهره گیری از دانشجویان مستعد موفقیت های چشم گیری در زمینه های علمی کسب کند که صدا و سیمای استان کرمانشاه تنها به یک خبر کوتاه آن بسنده کرده و هم اکنون ناعادلانه و به دور از انصاف آن را قضاوت و مورد نقد قرار می دهد.



استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: صدا و سيما بايد پتانسيل ها و ظرفيت‌ها را به تصوير بكشد نه اینکه اقدام به تخریب دانشگاه به عنوان یک پایگاه مهم علمی و فرهنگی بپردازد.



پاپ زن افزود: نباید زحمات جوانانی که پنجه در پنجه مشکلات افتخار کسب می کنند به راحتی نادیده شود.



وی ادامه داد: صدا و سیمای استان کرمانشاه باید حس نشاط و امیدواری را در جامعه ایجاد کند و در شرایطی که چنینی نارسایی ها و مشکلاتی وجود دارد برجسته کردن نقاط ضعف و نادیده گرفتن نقاط مثبت به صلاح نیست و البته اگر در زمینه پیشرفت و رشد اهمالی صورت گرفته باشد ناشی از عدم امکانات بوده چرا که تمام



مسئولین و خصوصا دکتر اختری ریاست دانشگاه صنعتی در این زمینه اهمالی نکرده است.



مدیر عامل شرکت دانش بنیان دانشگاه صنعتی استان کرمانشاه باردیگر خواستار انعکاس اخبار درست و مثبت دانشگاه ها در رسانه ملی شد و گفت: بیش از یک سوم عمر من در دانشگاه سپری شده و تا آنجا که اطلاع دارم دانشگاهی که از لحاظ امکانات و تجهیزات به صورت 100 درصد و کامل باشد در ایران وجود ندارد.



پاپ زن با اشاره به انتقاد صدا و سیمای استان از عدم تمرکز ساختمان های دانشگاه صنعتی کرمانشاه گفت: صدا و سیما به جای به تصویر کشیدن مشکلات دانشگاه از وزارت علوم بخواهد که به مشکلات عمرانی آن توجه کند چرا که در رفع مشکلات عمرانی این دانشگاه هیچ کمکی صورت نگرفته و حتی این دانشگاه در ردیف مصوبات سفر رهبری نیز قرار نگرفت.



رئیس شرکت دانش بنیان دانشگاه صنعتی کرمانشاه این عمل صدا و سیمای استان کرمانشاه را هدر دادن تمام تلاش های دانشجویان، اساتید و مسئولین این دانشگاه دانست.



وی آینده دانشگاه صنعتی را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: دانشگاه صنعتی استان کرمانشاه در آینده ای نزدیک می تواند کرمانشاه و حتی غرب کشور را متحول کند و این در عمل اتفاق خواهد افتاد و ادعا نیست.



پاپ زن با اشاره به عدم توجه و اختصاص اعتبارات برای پروژه دانشگاه صنعتی از سوی مسئولین گفت: پروژه دانشگاه صنعتی در انتظار بودجه است و این مشکل ربطی به ریاست دانشگاه و مسئولین آن ندارد.



وی گفت: با توجه به اینکه دانشگاه مرکز تحولات یک جامعه است، تضعیف آن به سود هیچ کس نیست و تقویقت آن در جهت اهداف نظام است.



پاپ زن در پایان از همه مسئولان و رسانه ها خواست تا در کنار مسئولان دانشگاه قرار بگیرند تا این دانشگاه در پیشبرد اهداف خود که رشد و تعالی جامعه است گامی بلند بردارد.



