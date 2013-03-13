نرم افزار "تفأل به شهدا" در شهرستان دامغان رونمایی شد

سید علی میرعلی اکبری در حاشیه رونمایی از نرم افزار "تفال به شهدا" به خبرنگار مهر افزود: در این نرم افزار به یاد 600 شهید دامغان تفال انجام می گیرد.

وی تصریح کرد: هدف از این امر بهره گیری از توصیه های اخلاقی شهدا به ملت است که هر یک از افراد می توانند با وارد کردن مشخصات خود از این نرم افزار استفاده کنند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دامغان با اشاره به این که این نرم افزار کاری از پایگاه مقاومت بسیج ولایت دامغان است خاطرنشان کرد: برای راه اندازی این نرم افزار 15 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

میرعلی اکبری با اشاره به گردآوری اطلاعات 20 شهید دامغانی اضافه کرد: برای چاپ این اطلاعات 500 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی همچنین از تدوین و گردآوری وصیت نامه شهدای استان سمنان در شش جلد خبر داد و افزود: برای جمع آوری این وصیت نامه ها نیز برنامه هایی در دستور کار قرار دارد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دامغان یادآور شد: بنیاد شهید و امور ایثارگران تلاش می کند به عنوان خادم شهدا دین خود را به شهدا و ایثارگران 8 سال دفاع مقدس ادا کند.

میرعلی اکبری در خاتمه به برنامه های اجرا شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دامغان طی سالجاری اشاره داشت و گفت: بهسازی و مرمت گلزارهای شهدای شهرستان دامغان در فاز اول با اعتباری معادل پنج میلیارد ریال، توجه به بحث بهداشت و درمان خانواده های شاهد و ایثارگر، صدور کارت شناسایی ویژه ایثارگران، توجه به تامین مسکن خانواده های شاهد و ایثارگر از مهمترین برنامه های اجرا شده بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دامغان بوده است.