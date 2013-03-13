تکرار پذیری آفت حوزه پرستاری است

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان موگهی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در همایش تجلیل از پرستاران نمونه استان خوزستان اظهار کرد: به طور کلی مشاغلی که افراد برای انجام دادن آنها با انسانها سرکار دارند از مشاغل سخت محسوب می شود و اگر این انسانها بیمار باشند این سختی کار افزایش پیدا می کند.



موگهی افزود: این موضوع به این معنی است که افراد ارائه دهنده خدمات در حوزه سلامت با توجه به اینکه با رنج و سختی مردم در ارتباط هستند باید صبر و آستانه تحمل بالایی داشته باشند.



وی عنوان کرد: با توجه به اینکه پرستاران بیشتر از سایر افراد در این حوزه، با بیماران ارتباط برقرار می کنند نقش این افراد از اهمیت بالای برخوردار است.



معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: تکرار پذیری، آفت این حوزه به شمار می رود و پرستاران باید در همه حال کیفیت کار را بالا نگه دارند و این روحیه زنده و پویا را حفظ کنند.



موگهی تصریح کرد: البته این هم مشخص است که هر پرستار نیز یک آستانه تحمل و ظرفیتی دارد و این ما هستیم که برای انجام هر چه بهتر، رسیدگی به بیماران تلاش کنیم و برای این کا ر ابتدا باید در این زمینه اطلاع رسانی انجام دهیم.



وی افزود: رسانه ها باید در این زمینه وظیفه اطلاع رسانی را برای عموم انجام دهند.



معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: در قدم بعدی باید حمایت تشکیلاتی را پرستاران در حوزه سلامت را اصلاح کنیم و به این منظور ما در از سال 84 تا به حال دو هزار و 400 نفر پرستار، استخدام کردیم.



وی اظهار کرد: البته طرح ارتقای بهره وری از ابتدای مهرماه سال 1390 اجرا شده است ولی در کیفیت انجام آن بحثهایی صورت گرفته است. همچنین با اجرای این طرح 42 ملیارد تومان به بار مالی دانشگاه اضافه می شود.



در پایان این مراسم از پرستاران و بهیاران برتر استان خوزستان تقدیر به عمل آمد.