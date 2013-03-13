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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۳۷

تصمیمات جدید دولت برای تسهیل واردات نهاده‌ها/ ذخایر تا دی 92 تکمیل شد

تصمیمات جدید دولت برای تسهیل واردات نهاده‌ها/ ذخایر تا دی 92 تکمیل شد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصمیمات جدید دولت برای تسهیل واردات نهاده‌ها خبرداد و گفت: هم اکنون ذخایر نهاده‌های دامی تا دیماه سال 92 تکمیل شده و همچنان واردات در حال انجام است.

حسن رادمرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصمیمات جدید دولت برای تسهیل واردات نهاده‌های دامی، گفت: مطابق با تصمیمات جدید دولت، تکالیفی برای بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، روند واردات نهاده های دامی هم اکنون به شدت تقویت شده است و با هماهنگی های صورت گرفته با بانک مرکزی، تامین ارز به واردات این کالاها تسریع شد.

وی تصریح کرد: همچنین مقرر شده است تا گمرک جمهوری اسلامی ایران، روند ترخیص نهاده های دامی تسریع شود. رادمرد، گفت: ذخایر نهاده های دامی هم اکنون مطمئن است و تا دیماه آینده این ذخایر تکمیل شده است و همچنان روند واردات ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 2018110

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