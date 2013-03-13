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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۰۱

شرافتی خبر داد:

60 تیم پلیس راهور برای کنترل جاده های لرستان پیش بینی شد

60 تیم پلیس راهور برای کنترل جاده های لرستان پیش بینی شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه استان لرستان از پیش بینی 60 تیم پلیس راهور برای کنترل و نظارت بر جاده های لرستان خبر داد.

سرهنگ شرافتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ایام نوروز 60 تیم راهور در سطح جاده های برون شهری استان لرستان مستقر خواهند شد.

وی با بیان اینکه با کمک این تیم ها بر محورهای درون و برون شهری استان نظارت و کنترل کامل خواهد داشت، عنوان کرد: ایجاد امنیت در جاده ها، جلوگیری از اتفاقات حادثه ساز، کاهش تصادفات، جلوگیری از تخلفات رانندگی در سطح جاده ها و ... از جمله اقدامات این تیم های راهور خواهد بود.

رئیس پلیس راه استان لرستان با بیان اینکه مهم ترین علت تصادفات جاده ای سرعت غیر مجاز است افزود: همچنین سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ، خواب آلودگی راننده، صحبت کردن با تلفن همراه و سرنشینان از دیگر عوامل وقوع تصادفات جاده ای محسوب می شود.

سرهنگ شرافتی از نصب دوربینهای تردد شمار در سطح آزاد راه خرم آباد - پل زال خبر داد و گفت: در این راستا شش دستگاه دوربین تردد شمار در سطح این آزاد راه نصب خواهد شد.

کد مطلب 2018112

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