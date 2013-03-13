دبکا فایل امروز در گزارشی با اشاره به سفر "باراک اوباما" به فلسطین اشغالی که در تاریخ 20 مارس انجام می شود به موضوع تنش های میان رژیم صهیونیستی و ایران در مورد برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی و همچنین فشار تل آویو بر واشنگتن برای متوقف کردن فعالیت ایران اشاره کرده و البته گریزی هم به مذاکرات آلماتی می زند.

شکست کامل اسرائیل پیروزی کامل ایران

در مطلب دبکا فایل، از مذاکرات آلمانی به عنوان یک پیروزی کامل برای ایران و یک شکست کامل برای رژیم صهیونیستی یاد شده است.

دلیل دبکا برای نوشتن چنین مطلبی آن بود که غرب در این مذاکرات امتیازهای بزرگی به ایران داده است.

به ادعای این سایت اطلاعاتی باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا سه امتیار بزرگ به ایران پیشنهاد کرده که این امتیازها عبارتند از:

- اوباما اجازه داده که سایت فوردو به فعالیت خود ادامه بدهد.

- آمریکا موضوع غنی سازی اورانیوم از سوی ایران را می پذیرد.

- واشنگتن پافشاری خود مبنی بر اینکه اورانیوم غنی شده باید از ایران خارج شود را کنار می گذارد.

دبکا فایل با استناد به این سه مورد می نویسد : به همین دلیل است که مقامات اسرائیلی از نشست آلماتی که در ماه فوریه میان ایران و کشورهای 1+5 برگزار شد به عنوان یک شکست کامل برای تل آویو و یک پیروزی کامل برای ایران یاد می کنند.

سناریوی جدید

این گزارش در حالی در دبکا فایل منتشر می شود که به اذعان مقامات ایرانی و کارشناسان غربی، 1+5 در مذاکرات آلماتی پیشنهاد جذابی به تهران ارائه نکرده و فقط از امکان لغو صادارت طلا و دیگر فلزهای گران بها به جمهوری اسلامی و همچنین فراهم شدن امکانات صادرات محصولات پتروشیمی و برچیده شدن برخی از تحریم های بانکی سخن گفته اند.

پیش از آغاز مذاکرات آلماتی رسانه های غربی و صهیونیستی تبلیغات سنگینی در این خصوص که 1+5 در مذاکرات قزاقستان پیشنهادات و مشوق های چشمگیری به ایران ارائه خواهد کرد به راه انداخته بودند.

غربی ها در پی آن بودند تا با فضا سازی مناسب مذاکره کنندگان ایران را تحت فشار قرار دهند تا شاید در مذاکرات آلماتی، جمهوری اسلامی از مواضع خود عقب نشینی کند.

اهداف سناریو

گره زدن مشکلات اقتصادی به تحریم ها

همزمان با این تبلیغات سنگین غرب تلاش می کرد تا با پررنگ کردن مشکلات اقتصادی ایران، این مشکلات را نتیجه اعمال تحریم ها معرفی کند اقدامی که متاسفانه دانسته و یا ندانسته برخی در داخل ایران با آن همراه شده اند.

هدف غرب از این رویکرد آن بود تا با بزرگنمایی مشکلات اقتصادی حکومت ایران را به نوعی تحت فشار انتقادهای داخلی قرار دهد و اینطور وانمود کنند که به واسطه این مشکلات، مردم ایران خواهان توقف برنامه هسته ای هستند.

رسانه های غربی گزارش های خود را با این خط دنبال می کردند که در صورت عقب نشینی ایران از مواضع قبلی خود، فشارهای غرب بر تهران نیز به یکباره از میان می روند و تمامی مشکلات موجود حل می شوند.

برهمین اساس، گزارش جدید دبکافایل نیز در همین راستا منتشر شده تا به مردم اینطور القا شود که غرب حاضر شده به ایران امتیازهای بزرگی بدهد پس بهتر است تهران نیز با خواسته آنها کنار بیاید اما حقیقت ماجرا آن است که غرب در قبال توقف برنامه صلح آمیز هسته ای ایران حاضر نیست بهای آن را بپردازد و به قولی "در ازای دادن یک آب نبات قصد گرفتن مروارید غلتان ما را دارد."

عصبانیت اسرائیل از آمریکا

اما یک منبع آگاه مرتبط با پرونده هسته‏‎ای در مورد این گزارش دبکا فایل می گوید: در مذاکرات آلماتی شاهد تغییر لحن کشورهای 1+5 در مقایسه با مذاکرات قبلی بودیم. هر چند در این مذاکرات پیشنهادهایی به ایران ارائه شد اما این پیشنهادها به هیچ وجه با خواسته آنها از ایران توازن ندارد.

به گفته این مقام آگاه، دلیل انتشار گزارش دبکا فایل آن است که اسرائیل گمان می کند آمریکا در راستای به رسمیت شناختن حق هسته ای ایران گام برمی دارد و این برخلاف منافع رژیم صهیونیستی است از همین رو تل آویو در تلاش است تا همزمان با سفر اوباما به سرزمین های اشغالی با انتشار چنین گزارش هایی، وی را تحت فشار قرار دهد.

این کارشناس مسائل بین الملل در ادامه افزود: نمی توان در مورد جرئیات مذاکرات آلماتی و پیشنهادات غرب به ایران به صراحت صحبت کرد چون توافق شده تا در نشست های کارشناسی که میان نمایندگان ایران و 1+5 برگزار می شود در مورد پیشنهادها صحبت شده و بعد از اتمام این گفتگوهای کارشناسی در مورد پیشنهادهای آلماتی اعلام موضع شود.

به اعتقاد این کارشناس، نگاه ایران به مذاکرات آلماتی بدین شکل است که موضع غرب در مقایسه با دورهای قبلی مذاکرات تغییر کرده و در اصل مذاکرات قزاقستان یک گام رو به جلو بوده اما با این وجود موضوع غرب هنوز با آنچه از ایران می خواهد متوازن نیست و 1+5 باید گام های بیشتری در این رابطه بردارد.