23 اسفند به عنوان روز رهبر نهضت مشروطه جنوب کشور نامید شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عیسی راستگو ظهر چهارشنبه در آیین برپایی کنگره رهبر نهضت مشروطه جنوب کشور در اهرم اظهار داشت: مطالعه تاریخ علمای مبارز در همه نهضت‌ها و حرکت‌ها بیانگر این مسئله است که همواره در حرکت‌های مردمی حضور داشته و تحول‌آفرین بوده‌اند و هیچگاه مردم را رها نکرده‌اند.

وی افزود: علمای بزرگوار همواره مصلحت مردم را در نظر گرفته‌اند و در این راه شکنجه و زندان را تحمل کرده‌اند.

امام جمعه اهرم با اشاره به شخصیت برجسته آیت‌الله علم‌الهدی اهرمی خاطرنشان کرد: آیت‌الله علم‌الهدی اهرمی از شخصیت‌های بزرگ علمی و مطالعاتی جنوب ایران و دانش‌آموخته مکتب آخوند خراسانی است.

راستگو تصریح کرد: ایشان از رهبران مشروطه است که به عنوان رهبر قیام تنگستان در برابر استعمار ایستادگی کرد و بخش اعظم قیام تنگستان مدیون این شخصیت بزرگ است.

وی اضافه کرد: بررسی زندگی ایشان نشان می‌دهد که همواره مظلوم بوده چه در دوران زندگی و چه در زمان بعد از مرگ و در حالی که رهبر مشروطه‌خواهان جنوب بوده بعد از 100 سال امروز برنامه‌ای برای شناخت ایشان برگزار شده که نشان دهنده مظلومیت ایشان است.

امام جمعه اهرم بیان کرد: این شخصیت بزرگ نخستین بار با الهام از عاشورا پرچم حکومت ایران اسلامی را برافراشت و پرچمدار خطه جنوب بود و فتوای مبارزه با انگلیس را صادر کرد.

راستگو با درخواست از آیت‌الله صفایی بوشهری و دکتر ولایتی گفت: ثبت 23 اسفند در تقویم جمهوری اسلامی به عنوان روز رهبر مشروطه جنوب امری مهم و ارزشمند است که امیدوار هستیم انجام شود.

وی افزود: تخصیص اعتبار برای حفظ و نشر آثار علمای این خطه نیز از درخواست‌های مردم منطقه است و امیدوار هستیم مورد توجه قرار گیرد.

راستگو همچنین خواستار توجه مسئولان برای بازسازی قلعه کلات اهرم به عنوان نماد پایداری مردم این خطه شد.

مسئول بنیاد ایرانشناسی شعبه بوشهر نیز در این آیین با اشاره به ویژگی‌های ارزشمند آیت‌الله علم‌الهدی اهرمی اظهار داشت: آغازگر قیام مشروطیت در بوشهر، روحانی برجسته‌ای به نام سیدمرتضی اهرمی معروف به علم‌الهدی است که با همیاری شهید رئیسعلی دلواری علیه محمدعلی‌شاه قاجار قیام کرد و مجاهدت‌های این دو بزرگوار و نیروهای مترقی ساکن بوشهر گوشه دیگری از مبارزات خونبار مردم ایران به‌شمار می‌رود.

دکتر عبدالکریم مشایخی با اشاره به پذيرش فرمان مشروطه در 14 مرداد 1285 توسط مظفرالدین شاه افزود: در دوره محمدعلی شاه و به دنبال فتوای علمايي نظير آخوند خراسانی و توصیه آیت‌الله سید عبدالحسین لاری، سید مرتضی اهرمی ملقب به علم‌الهدی رهبری مشروطه خواهان بوشهر را بر عهده گرفت كه با همراهي حکام محلی نظير رئیسعلی دلواری كه تنفگچي‌هاي خود را به كمك وي آوردند، توانست در در سال 1288 اقدام به خارج کردن نیروهای طرفدار محمدعلی شاه و انگليسي‌ها از گمرك بوشهر کرده و امورات را به‌دست بگيرند.

وی بیان کرد: 9 ماه شهر بوشهر در اختیار آزادی‌خواهان بود كه دولت انگلیس برای حفظ منافع خود در بوشهر نیروی نظامی پیاده کرد، با اين حال، دو ماه پس از موفقیت علم الهدي دولت مرکزی احمدخان دریابیگی را برای سرکوب سید و آزادی خواهان به حکمرانی کل بنادر جنوب تعیین كرد که وی با تحریکاتي توانست نیروهای مشروطه خواه را پراكنده و شهر را به کنترل مخالفان مشروطه درآورد.

دکتر مشایخی خواستار معرفی این شخصیت بزرگ و عالم جلیل‌القدر شد و بر لزوم تداوم چنین مراسماتی تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، کنگره آیت‌الله علم الهدی اهرمی رهبر نهضت مشروطه جنوب کشور با حضور دکتر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل و جمعی از مسئولان استان بوشهر در شهر اهرم مرکز شهرستان تنگستان برگزار شد.