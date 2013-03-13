مازندران مشترکان برق خوش حسابی دارد/ بدهکار صنعتی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر جعفری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: حوزه فعالیت شرکت توزیع نیروی برق مازندران از گلوگاه تا محمودآباد است.

وی اظهار داشت: یک میلیون و 72 هزار مشترک در استان داریم که 82 درصد آنان خانگی و مابقی صنعتی و کشاورزی هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با اشاره به اینکه نرخ تولید برق در استان، 54 تومان در هر کیلو وات است، تصریح کرد: با هزینه های انتقال و توزیع این میزان به 81 تومان می رسد.

جعفری با بیان اینکه صنعت برق مازندران در دو سال اخیر در توسعه تولید صورت گرفته است، یادآور شد: هم اکنون به اندازه مصرف انرژِی در استان تولید داریم.

وی با اعلام اینکه اصلاح شبکه های فرسوده برق نیازمند توجه بیشتر از اعتبارات ملی است، افزود: تعامل با مشترکان خانگی سبب شد که تعداد مشترکان خانگی خوش حساب در استان افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با اشاره به اینکه مدت زمان خاموشی مشترک را در استان کم کردیم، اظهار داشت: قصد داریم 27 خدمت شرکت توزیع برق را در سال آینده از طریق دفاتر آی سی تی برون سپاری کنیم.

جعفری با اعلام اینکه سال آینده با 300 دفتر آی سی تی قرارداد می بندیم، افزود: در حال حاضر 43 درصد بهای برق در استان الکترونیکی پرداخت می شود که می خواهیم از سال آینده این سرانه را به 80 درصد برسانیم.

وی از فعالیت 200 مهندس برق در استان خبر داد و گفت: سال 92 برنامه آموزش های تخصصی به پیمانکاران را ادامه می دهیم.

مدیرعامل توزیع نیروی برق مازندران گفت: در حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران توفیقاتی داشتیم.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.