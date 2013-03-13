به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید عاملیان ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی با بیان اینکه طی دو سال گذشته آموزش و پرورش استان رتبه نخست را در زمینه اسکان مسافران نوروزی در سطح کشور به دست آورده است، اظهار داشت: فصل بهار فرصتی برای رویش و شکوفایی است و نظام آموزشی باید به خوبی از این فرصت استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه معلمان و مربیان همواره در راستای رویش و شکوفایی علم و اندیشه در راستای خدمت‌رسانی به دانش‌آموزان فعال هستند، ادامه داد: طی 30 سال خدمت در حوزه تعلیم و تربیت تلاش‌های بسیاری را در این حوزه انجام داده‌ام.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش نیز امسال یکی از سخت‌ترین سال‌های فعالیت خود را در سیستم آموزشی گذرانده است، بیان داشت: از ابتدای سال تحصیلی جدید در حوزه نظام آموزشی کشور و استان طرح‌های مختلفی اجرا شده است.

وی با بیان اینکه همچنین آموزش و پرورش امسال مانند تمام دستگاه‌های اجرایی با کمبود امکانات مواجه بوده اما با وجود تمام این کمبود‌ها و محدودیت‌ها آموزش و پرورش استان سال خوبی را پشت سر گذرانده است، اضافه کرد: مهر ماه امسال بیش از 400 طرح آموزشی در نظام آموزش و پرورش استان اجرا شده است.

عاملیان با اشاره به اینکه یک‌نوبته شدن مدارس، تجهیز مدارس به فناوری اطلاعات، توسعه مباحث تربیت بدنی در مدارس و انجام ساخت و ساز‌هایی در مدارس از جمله این طرح‌ها به شمار می‌رود، تصریح کرد: امسال آموزش و پرورش از تحولات سیاسی خاص حاکم بر کشور جدا نبوده است.

وی با تاکید بر اینکه اتفاقات و حوادث خاصی در حوزه آموزش و پرورش رخ داد که حادثه دبستان روستای شین‌آباد و انتقال شش نفر از این دانش‌آموزان به استان از جمله این حوادث است، گفت: آموزش و پرورش استان برای پذیرایی از مسافران فرهنگی و غیر‌فرهنگی در ایام نوروز از آمادگی کامل برخوردار است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه با توجه به سابقه فرهنگی، تاریخی، اسلامی و تمدنی اصفهان آموزش و پرورش استان برنامه‌های مختلفی را در ستاد‌های اسکان نوروزی در نظر گرفته است و تلاش‌های لازم را برای استقبال فرهنگی کامل و ویژه از مسافران نوروزی در استان انجام داده‌ایم، افزود: در سطح استان یک‌هزار و 52 مدرسه در قالب 10 هزار و 500 کلاس درس در سطح استان برای پذیرش مسافران فرهنگی از سراسر کشور اختصاص داده شده است.

وی با بیان اینکه در شهر اصفهان نیز 514 مدرسه در قالب پنج هزار و 300 کلاس درس برای اسکان مسافران نوروزی اختصاص داده شده است، تاکید کرد: این کلاس‌ها در چهار گروه الف، ب، ج و ویژه برای اسکان مسافران نوروزی از سراسر کشور اختصاص داده شده که امکانات این کلاس‌ها متفاوت است.

عاملیان با اشاره به اینکه 43 ستاد اسکان مسافران فرهنگی از سراسر کشور در سطح استان اختصاص داده شده و 9 ستاد اسکان نیز در شهر اصفهان فعال است، اظهار داشت: شش مورد از این ستاد‌ها در شش ناحیه آموزشی، یک ستاد به عنوان ستاد مرکزی در اداره کل آموزش و پرورش و دو ستاد نیز در ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری اصفهان در باغ فدک و راه‌آهن اصفهان فعال است.

وی با بیان اینکه 490 کلاس درس نیز در شهرستان‌های هم‌جوار اصفهان برای پذیرش مسافران نوروزی اختصاص داده شده که در صورت کمبود برای اسکان مسافران نوروزی در شهر اصفهان مسافران در این کلاس‌ها اسکان می‌یابند، ادامه داد: فعالیت ستاد‌های اسکان نوروزی فرهنگیان از 28 اسفند ماه امسال در سطح استان آغاز می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با تاکید بر اینکه 24 و 25 اسفند ماه امسال نیز نظافت و شست و شوی این کلاس‌ها در سطح استان صورت می‌گیرد، بیان داشت: امسال 250 کلاس درس در مدارس غیر‌انتفاعی شهر اصفهان در ستاد‌های متعلق به عموم مردم برای پذیرش مسافران غیر‌فرهنگی اختصاص داده شده است.

وی اضافه کرد: تعدادی مجموعه اردوگاهی و مدرسه برای اسکان مسافرانی که پیش از 28 اسفند ماه امسال در اصفهان حضور می‌یابند، اختصاص داده شده و شش سالن ورزشی معین نیز در اصفهان برای پذیرش مسافران نوروزی پیش‌بینی شده است.