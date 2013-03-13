مشاور و رئیس دفترعلی لاریجانی در قم در گفتگو با خبرنگار مهر به اشاره به خدمات گرانقدر و کم نظیر آیت‌الله موسوی لاری به اسلام و جهان تشیع گفت: این عالم ربانی به تنهایی خدماتی به اسلام و مسلمین کرده است که به مراتب بیش از فعالیت مؤسسات علمی ما است.

حجت‌الاسلام فصیحی با تأکید بر این که تجلیل از عالم فرهیخته و خودساخته‌ای همچون آیت الله موسوی لاری وظیفه همه دلسوزان به اسلام و انقلاب است، گفت: از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، برخی نهادهای حوزوی و خانواده آن مرحوم مراسم بزرگداشت این عالم ربانی و دانشمند فرهیخته روز جمعه بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد اعظم قم برگزار می‌شود.

وی اعلام کرد: حضرت آیت‌الله استادی در این مراسم سخنرانی خواهد کرد.

شایان ذکر است دکترلاریجانی در مراسم تشییع این دانشمند بزرگ اسلامی در لارستان شرکت کرده بود.

