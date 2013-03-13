320 نیروی راهنمایی و رانندگی لرستان در طرح نوروزی آماده باش هستند

سرهنگ پرویز حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ایام نوروز تعداد 30 تیم موتورسوار و 40 تیم خودرویی پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان فعال هستند.

وی بیان داشت: در مجموع 320 نفر از پلیس راهنمایی و رانندگی در درون شهرهای لرستان به صورت آماده باش خواهند بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان همچنین از همکاری 156 فرهنگ یار با پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان خبر داد و افزود: همچنین 50 همیار پلیس نیز به صورت میدانی با پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان در ایام نوروز همکاری دارند.

سرهنگ حسینی یادآور شد: همچنین 156 هزار دانش آموز آموزش دیده به عنوان همیار پلیس در هنگام مسافرت با خانواده های خود با پلیس راهنمایی و رانندگی همکاری دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تصادفات درون شهری در لرستان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تعداد تصادفات درون شهری لرستان در 11 ماه سالجاری 16 درصد کاهش داشته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان یادآور شد: همچنین میزان فوتی ها در این تصادفات نیز 15 درصد کاهش یافته است.