آغاز طرح راهداری نوروزی در 95 محور گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اداره كل راه و شهرسازي گلستان ظهر چهارشنبه در آيين اجرايي شدن اين عمليات در مقر فرماندهی انتظامی استان ضمن شادباش سال نو گفت: اداره كل راه و شهرسازي استان هر سال از روزهای پایانی اسفند تا 15 فروردين سال جدید، طرح راهداري ويژه نوروز را به منظور تداوم جريان ترافيك و برقراري تردد ايمن و روان در محورهاي استان اجرا مي كند.

عادل مصدقي افزود: در اين طرح از توان 409 نيروي انساني مجرب و 166 دستگاه ماشين آلات سبك و سنگين راهداري استفاده مي شود.

وي ادامه داد: اين نيروها در قالب 32 اكيپ راهداري، 10 اكيپ امدادي و 14 اكيپ نيسان استيجاري در طول راه های مشمول طرح مستقر بوده و به صورت شبانه روزي به ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزي و ساير هموطنان مي پردازند.

مصدقي اظهار داشت: براي آمادگي راهها تاکنون تعويض و تعمير چراغ چشمک زن ها و تابلوی VSL ، پاكسازي و تسطيح حريم راه ها، نصب و تعويض تابلوی اطلاعاتی، شستشو و پاكيزه کردن تابلو ها و علائم ايمني و خط كشي راهها بخشي از اقداماتي است كه تاکنون نيروها و عوامل راهداري براي ايمن سازي راه های استان انجام داده اند و تا اتمام این طرح ادامه دارد.

وی یادآور شد: در اين طرح 22 باب راهدارخانه ثابت و سيار نيز براي استقرار نیروهای راهداری فعال در طرح و اسكان مسافران نوروزي در حوادث پیش بینی نشده تجهيز شده است.

مصدقي همچنین، همکاری و تعامل دستگاه هاي ذيربط پليس راه، هلال احمر، اورژانس، ميراث فرهنگي و گردشگري و غيره را در این طرح لازم دانست.

سرپرست اداره كل راه وشهرسازي گلستان به هموطنان متذكر شد: قبل از عزيمت به سفر و در طول شبانه روزاز طريق تلفن گوياي 141 و شماره 5-2223131 – 0171 مديريت راه هاي گلستان از وضعيت راه هاي استان اطلاع حاصل کنند.

گلستان پنج هزار و 500 کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.