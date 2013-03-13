سه میلیارد تومان برای اتمام تونل دوم "رخ" تامین شد/ افتتاح در اوایل سال آینده

علی علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تونل دوم رخ یکی از پروژه های مهر ماندگار در این استان بوده است که 98 درصد پیشرفت فیزیکی دارد .

وی تصریح کرد: با دادان این اعتبار برای تمام شدن تونل دوم رخ در اوایل سال آینده این تونل به بهره برداری خواهد رسید.

علیخانی ادامه داد: وزیر راه و شهر سازی 500 میلیون تومان برای ساخت 50 مغازه در منظریه شهرکرد اختصاص داده است.