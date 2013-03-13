دانشگاه علوم پزشکی اهواز به دنبال افزایش پذیرش دانشجو

به گزارش خبرنگار مهر، عاطفه مرادی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از پرستاران نمونه استان خوزستان اظهار کرد: در دانشکده علوم پزشکی اهواز، پذیرای تمام کارهای پژوهشی و تحقیقی در مرکز تحقیقات و همچنین مجله پژوهشی مزمن هستیم.



وی اظهار کرد: در حوزه پرستاری آموزش آکادمیک، پایه ای برای یاد گیری این حرفه به شمار می رود و دانشکده پرستاری اهواز یکی از دانشکده های درجه اول کشور محسوب در این خصوص به حساب می آید.



مرادی افزود: تمام افراد مرتبط با این حوزه از تمام تلاش و همت خود در جهت ارتقا بخشیدن به کیفیت کار پرستاری استفاده می کنند.



وی تصریح کرد: ما در دانشکده پرستاری استان سالانه 50 تا 60 نفر را در دوره کارشناسی، 25 نفر را در دوره کارشناسی ارشد و همچنین چهار تا پنج نفر در دوره دکتری پذیرش می کنیم.



مدیر گروه رشته پرستاری دانشکده علوم پزشکی اهواز گفت: در دانشکده علوم پزشکی، پذیرای تمام کارهای پژوهشی و تحقیقی در مرکز تحقیقات و همچنین مجله پژوهشی مزمن هستیم.



مرادی عنوان کرد: با تو جه کاستیهای موجودی که در این زمینه وجود دارد. تمام تلاش ما بر این است که بتوانیم پذیرش ورودی ها را این دانشکده افزایش دهیم تا نیازهای استان در این خصوص به حداقل برسد.



وی تاکید کرد: نیمی از آموزش افراد در این حوزه مختص به بخش بالینی به شمار می رود که در این مورد، همکاریهای صورت گرفته و با توجه به بیشتر شدن روابط بین مراکز آموزشی و بخشهای بالینی ما نیاز به حمایت و همکاری بیشتری در این خصوص در جهت ارتقا بخشیدن کیفیت کار پرستاران در استان هستیم.

