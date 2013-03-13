به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، این کارگردان معروف که بیشتر برای فیلم‌هایی مانند "ژوراسیک پارک" و "ای. تی" شناخته شده است فیلمی در منطقه پرجدل کشمیر می‌سازد و خودش هم آن را تهیه می‌کند.

اسپیلبرگ در حال حاضر در بمبئی به‌سر می‌برد و به تبلیغ برای آخرین فیلمش "لینکلن" می‌پردازد.

او به مجله تایمز هند گفت فیلم بعدی‌اش توسط استودیوی خودش یعنی دریم وورکز با همراهی شریک هندی شان "ریلاینس انترتینمنت" که در تهیه فیلم "لینکلن" هم همکاری کرده بود، تهیه می‌شود.

اسپیلبرگ گفت: ما نوشتن فیلمنامه فیلم را تمام کردیم. بخشی از آن در مرز هند و پاکستان در کشمیر اتفاق می افتد. اما هنوز در حال پیدا کردن مکان های فیلمبرداری، بازیگران و کارگردان فیلم هستیم.

این کارگردان 66 ساله دوشنبه شب با شخصیت های فیلم ساز هندی و ستاره های بالیوود ملاقات کرد. او در مراسمی که توسط آنیل آمبانی یک تاجر هندی برگزار شده بود با آمیتا باچان ستاره معروف بالیوود ملاقات کرد. باچان بعدا در تویترش نوشت اسپیلبرگ "درخشان" بود.

اسپیلبرگ به تازگی اعلام کرده بود که در حال کار بر روی یک مینی سریال تلویزیونی درباره ناپلئون است که استنلی کوبریک سال ها پیش فیلمنامه آن را نوشته بود.