بلوک 56 درصدی ذوب آهن 2250 میلیارد تومان فروخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمدتبار اعلام کرد: بلوک 4.4 میلیارد سهمی ذوب آهن اصفهان امروز به ارزش هر سهم 5111 ریال و ارزش کل 2250 میلیارد تومان معامله شد.

معاون واگذاری و امور سهام سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: بلوک 56 درصد سهام شرکت ذوب آهن اصفهان معادل 4 ميليارد و 406 ميليون و 307 هزار و 136 سهم اين شركت به قيمت تابلو فرابورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه) به اضافه 50 درصد به شرط آنكه از 4 هزار و 800 ریال كمتر نباشد امروز در فرابورس عرضه شد که به قیمت 5111 ریال برای هر سهم و ارزش کل 22 هزار و 500 میلیارد ریال به فروش رسید.

به گفته وی، اين بلوک به وکالت از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران عرضه شد و خریدار باید در مدت 20 روز کاری 20 درصد مبلغ پیشنهادی خود را به صورت نقد و بقیه را به صورت اقساط 5 ساله بپردازد که فواصل زماني اقساط از يكديگر هم 6 ماه و نرخ سود فروش اقساطی 15 درصد تعيين شده است.

محمدتبار افزود: "تولید مقاطع فولادی" از مهمترین فهالیت های شرکت ذوب آهن اصفهان است و پیش از این واگذاری، ایمیدرو با 73 درصد و بخش خصوصی با 27 درصد ترکیب سهامداران این شرکت را تشکیل می دادند.