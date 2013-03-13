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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۵۵

جعفری اصل:

سامانه اطلاعات بانوان اردبیلی به روز رسانی شد/ ثبت وقایع مهم

سامانه اطلاعات بانوان اردبیلی به روز رسانی شد/ ثبت وقایع مهم

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل از به روز رسانی سامانه آماری اطلاعات بانوان این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه جعفری اصل ظهر چهارشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی کارگروه بانوان و خانواده استانداری اردبیل تصریح کرد: این سامانه با هدف ارائه اطلاعات آماری جامع از مسائل مربوط به زنان فعالیت خود را آغاز کرده و به صورت مداوم به روز رسانی می شود.

وی افزود: جمعیت زنان، جمعیت زنان سرپرست خانوار، تعاونی های زنان، تعداد ازدواج و طلاق، جمعیت آماری آموزش و تحصیلات تکمیلی و نرخ برخورداری از سواد در این سامانه مهمترین موارد آماری مربوط به بانوان اردبیلی است.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل افزود: تلاش شده با هدف ایجاد پایگاه اطلاعاتی جامع مهمترین وقایع مربوط به زنان در این سامانه ثبت شود.

جعفری اصل معتقد است ایجاد این سامانه توانسته زمینه دستیابی به آمار و اطلاعات مهم حوزه زنان را هم برای استانداری و هم سایر دستگاههای اجرایی استان فراهم کند.

وی تاکید کرد: به منظور تکمیل اطلاعات این سامانه سایر دستگاههای اجرایی نیز می توانند طرح و پیشنهادات خود را مطرح ساخته و اطلاعات استخراجی خود را در اختیار این سامانه قرار دهند.

کد مطلب 2018131

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