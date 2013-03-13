سامانه اطلاعات بانوان اردبیلی به روز رسانی شد/ ثبت وقایع مهم

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه جعفری اصل ظهر چهارشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی کارگروه بانوان و خانواده استانداری اردبیل تصریح کرد: این سامانه با هدف ارائه اطلاعات آماری جامع از مسائل مربوط به زنان فعالیت خود را آغاز کرده و به صورت مداوم به روز رسانی می شود.

وی افزود: جمعیت زنان، جمعیت زنان سرپرست خانوار، تعاونی های زنان، تعداد ازدواج و طلاق، جمعیت آماری آموزش و تحصیلات تکمیلی و نرخ برخورداری از سواد در این سامانه مهمترین موارد آماری مربوط به بانوان اردبیلی است.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل افزود: تلاش شده با هدف ایجاد پایگاه اطلاعاتی جامع مهمترین وقایع مربوط به زنان در این سامانه ثبت شود.

جعفری اصل معتقد است ایجاد این سامانه توانسته زمینه دستیابی به آمار و اطلاعات مهم حوزه زنان را هم برای استانداری و هم سایر دستگاههای اجرایی استان فراهم کند.

وی تاکید کرد: به منظور تکمیل اطلاعات این سامانه سایر دستگاههای اجرایی نیز می توانند طرح و پیشنهادات خود را مطرح ساخته و اطلاعات استخراجی خود را در اختیار این سامانه قرار دهند.