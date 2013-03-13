طلب 227 میلیاردی شهرداری از دولت/ نوسازی 32 هزار واحد مسکونی در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس علیرضا جعفری روز چهارشنبه در نشست خبری که در سازمان نوسازی برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: قطعا یکی از ابزارهای تحقق نوسازی در بافتهای فرسوده ، توانمندی اقتصادی ساکنان این بافت است و ارائه تسهیلات بانکی ارزان قیمت و همچنین باید درحوزه سیاستگذاری تصمیمات درست و برنامه ریزی اجرایی درستی داشت تا نمود آن در عرصه شهر دیده شود .

وی با اشاره به گله مندی های ساکنان بافتهای فرسوده در مراجعه به دفاتر خدمات نوسازی بافتهای فرسوده درخصوص عدم تحقق وعده های دولت در ارائه تسهیلات بانکی ارزان قیمت اظهار کرد: باید متولین این امر برای حفظ اعتماد اجتماعی در پرداخت وام های ارزان قیمت توجه کافی داشته باشند. این در حالی است که در ابتدای سال وعده 110هزار امتیاز مسکن مهر در بافت فرسوده داده شد اما این که چقدر این امتیازات محقق شد جای سوال دارد .

جعفری با بیان اینکه نوسازی بافت فرسوده امروز در شیب نزولی قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: تحلیل هزینه تمام شده مسکن، بازار مسکن ، کندی مسیر ارائه تسهیلات بانکی ارزان قیمت و بروکراسی های داخلی از عوامل تاثیرگذار در این موضوع بوده است .

مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران در ادامه خاطر نشان کرد: نیمه دوم سال 88 ، قانون معافیت عوارض توسط شورای شهر تصویب شد و شهردار تهران نیز اعلام کرد که نسبت به این حوزه نگاه انتفاعی در شهرداری وجود ندارد و از این رو در این سال 88 هزار و 850 واحد مسکونی نوسازی و 2405 پروانه صادر شد و این رقم در سال 89 به 24 هزار و 41 واحد مسکونی رسید.

وی افزود: سال 90 موضوع تجمیع واحدها مطرح شد که در این سال 9664 پلاک مسکونی تخریب شد ، 8659 پروانه صادر و 45 هزار و 208 واحد مسکونی احداث شد اما در سال 91 به دلیل مسائل اقتصادی 32 هزار و 922 واحد مسکونی احداث و 5971 پروانه ساخت صادر شد و این در حالی بود که شهرداری تهران همچنان تسهیلات سابق را ارائه و حتی در مورادی این تسهیلات مناسب تر از گذشته ارائه می شد .

جعفری تصریح کرد : امسال در رویکردی دیگر مقرر شد تا شهرداری به جای روش مداخله مستقیم ، بستر سازی را پیش گیرد و چنانچه محلاتی در حوزه بافت فرسوده نیاز به سرانه هایی مانند فضای سبز ، آسفالت و غیره دارد با اولویت بندی دفاتر خدمات نوسازی این کار صورت گیرد تا به صورت هدفمند محرک نوسازی شود .

وی در ادامه گفت : تسهیلات بانکی ارزان قیمت باید مطابق قانون ارائه شود و در حوزه بافت فرسوده نیز این قانون وجود دارد اما در سال 91 این تسهیلات همتزاز با سایر تسهیلات دیگر قرار گرفت و تنها تفاوت آن این بود که نیاز به سپرده گذاری نداشت و با وجود تورم زیاد اقتصادی در دو سال گذشته تنها 77 هزار واحد احداث شده است .

مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران بابیان اینکه دولت موظف است تا تسهیلات لازم رادر حوزه بافت های فرسوده ارائه کند ، گفت: شهرداری تهران با حذف عوارض227 میلیارد تومان ازدولت بدهکار است چراکه این هزینه را باید صرف ارائه خدمات برای شهروندان کند و هنوز این میزان پرداخت نشده است .

جعفری با اشاره به اینکه سال 92 ، دفاتر خدمات نوسازی در حوزه هویت معماری اسلامی و ایرانی فعال است گفت: برنامه ای طراحی شده تا دفاتر خدمات نسوازی ، نمای ساختمان را به طور رایگان در اختیار مالکان ساختمان ها در بافت های فرسوده قرار دهد که این نما به تایید سازمان نظام مهندسی وشهرداری رسیده است و هر مالکی که بخواهد می تواند از آن استفاده کند که از این طریق هماهنگی در نمای ساختمان ها در این حوزه انجام خواهد شد .

وی با بیان اینکه تهران در نوسازی بافتهای به نسبت سایر کلانشهرها مقام اول را دارد ، اظهار کرد: سال گذشته 3268 هکتار بافت فرسوده اعلام شد و در پروژه های شهری مانند بزرگراه امام علی (ع) و یا پروژه بزرگراه یادگار امام (ره) بسیاری از این بافت ها تحت تاثیر قرار گرفت و در آخرین جلسه کمیسیون عمران شورای شهر ، 4400هکتار مساحت بافت فرسوده اعلام شده است .

جعفری با اشاره به اینکه 33 هزار واحد تاکنون نوسازی شده است ، افزود : حفظ جمعیت محله ، عدم شکل گیری شکاف هویتی در محلات بافت فرسوده از دغدغه هایی است که در نوسازی بافتهای فرسوده وجود دارد از این رو سعی داریم تا با توجه به بافت هر محله این کار صورت گیرد .

مدیر عامل سازمان نوسازی در ادامه اظهار کرد : با همکاری سازمان ثبت ، کمیته ای متشکل از نماینده قوه قضائیه ، ثبت احوال و وزارت راه شهرسازی صورت گرفته است تا از این طریق پرونده هایی که مربوط به زمین های بلاتکیلف و بی مالک است شناسایی و در مسیر قانونی قرار گرفته و تعیین تکلیف شود و بعد از این که محرز شد این زمین ها مالیکت مشخص ندارد و طی مسائل حقوقی آن ، در مسیر نوسازی در این حوزه قرار گیرد .

جعفری خاطر نشان کرد: امسال در حوزه تعهداتی که در قالب مداخله مستقیم وجود داشت، پاسخگویی خوبی صورت گرفت و در سه ماهه اول سال 92 ، همه موضوعات انتقال اسناد ، پروژه های نوسازان خاتمه می یابد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان نسوازی به عنوان سازمانی توسعه گر فعال خواهد بود گفت : باید بتوانیم از منابع پول خرد در سطح جامعه در عرصه نوسازی بافت های فرسوده استفاده کنیم و با هدایت آن به منابع عظیمی در این حوزه دست یابیم .

جعفری با تاکید بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی اظهار کرد: در این راستا باید توجیه اقتصادی را ایجاد کنیم که از عوامل آن انبوه سازی است و همچنین در ارتقای کیفیت ساخت و ساز و هویت بخشی نیز بخش خصوصی می تواند موفق تر عمل کند .

مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران در ادامه تصریح کرد : با وعده ای که شهردار تهران در خصوص اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی از ابتدای سال 92 داد ، روند مطلوب تری را در سال 92 در حوزه نظارت بر ساخت و ساز و کیفیت شاهد خواهیم بود و امیدواریم این تحول بزرگ به خوبی صورت گیرد و محقق شود.