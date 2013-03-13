فعالیت 400 اروندکناری در بازارچه محلی یادمان والفجر 8

یوسف دریس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی بازارچه مذکور با 300 غرفه در محل یادمان والفجر 8 گفت: با توجه به ورود میهمانان نوروزی و کاروانهای راهیان نور بازارچه مذکور راه اندازی شده است.



به گفته وی برای راه اندازی این بازارچه در وسعتی معادل 600 متر مربع اعتباری معادل دو میلیارد ریال هزینه شده است.



وی با بیان اینکه ارائه خدمات به زوار در زیارتگاه شهدای والفجر 8 به عهده شهرداری گذاشته شده است، گفت: 15 نیروی خدماتی شهرداری به طور روزانه به ارائه خدمات در این مکان می پردازند.



شهردار اروندکنار عنوان کرد: استقرار دو کانکس انتظامی در جهت برقراری امنیت در محل یامان و تحویل آن به دریابانی منطقه از دیگر کارهای صورت گرفته در این منطقه است.



يادمان زيارتگاهي شهداي گمنام عمليات والفجر8 در كرانه شرقي آبراه استراتژيك اروندرود و روبه‌روي شهر بندري فاو عراق قرار دارد.



عمليات والفجر8 در 20 بهمن‌ماه سال 1364 با رمز مقدس يازهرا شروع شد و رزمندگان اسلام با عبور از رودخانه خروشان اروندرود و نبردي سنگين بندر فاو عراق را به تسخير خود درآورند و ارتباط دريايي رژيم بعثي عراق را با آب‌هاي بين‌المللي قطع كردند.

