حضور فعال مرکز خدمات سرمایه گذاری مازندران درعرصه نمایشگاه بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز خدمات سرمایه گذاری مازندران در سومین همایش و نمایشگاه بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در اسفند ماه 91 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران در غرفه سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران حضور یافته و با ارائه پکیجهایی شامل فرصتها و توانمندیهای استان مازندران به معرفی قابلیتهای استان پرداخت.

در این نمایشگاه که بخشی ازتوانمندیها و ظرفیت های سرمایه گذاری استان مازندران به حیطه نمایش درآمد، مورد بازدید مسئولان عالیرتبه وسرمایه گذاران ایرانی و خارجی قرار گرفت.

علاوه براستقبال بازدیدکنندگان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی ازغرفه مرکز خدمات سرمایه گذاری مازندران، این غرفه مورد بازدید ملک زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور قرار گرفت.



جلسه مدیران مالی دانشگاه آزاد منطقه سه

جلسه مديران مالي واحدهاي منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامي با حضور رئيس كميته مالي منطقه سه، مديران مالي منطقه سه در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر برگزار شد.

يزداني معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد واحد قائم شهر گفت: جايگاه واحد هاي مالي منطقه 3 در ارزيابي سالانه امور مالي ويژه و همواره در حال ترقي بوده و اين نشان دهنده شفافيت،سلامت كاري و دقت در انجام كارحرفه اي همكاران امور مالي است.



رئيس كميته اداري مالي منطقه سه دليل انتخاب واحدهاي منطقه سه در اولويت نخست بستن حسابها را در بين واحدهاي دانشگاه آزاداسلامي عملكردمطلوب واحدهاي منطقه دانست و ابراز اميدواري كرد: با عنايت به تجربه واحدها و مديران مالي با رعايت بخشنامه صادره فرآيند بستن حسابهاي سال 91 به بهترين نحو ممكن در فرصت تعيين شده انجام گيرد وي خواستار شد.

خدمت به خانواده هاي معظم شهدا وظيفه مسئولان

سيد علي اكبر طاهايي، استاندار مازندران، در سالروز تشكيل بنياد شهيد در جمع مدير و كاركنان اين نهاد در استان با اشاره به اينكه مازندران با تقديم بيش از ده هزار شهيد در دفاع از كيان انقلاب اسلامي نقش بسزايي داشته است، گفت: خدمت به خانواده هاي معظم شهدا جزو وظايف همه مسوولان نظام جمهوري اسلامي مي باشد و يقينا از اجر و پاداش بالايي نزد پروردگار برخوردار است.

وي بنياد شهيد را نهاد مقدسي دانست كه با درايت امام خميني (ره) تاسيس شد و افزود: مديران و كاركنان بنياد شهيد و امور ايثارگران با صبوري و متانت خود به جانبازان، آزادگان و خانواده هاي شهدا خدمت مي كنند و اين خدمت بي منت آنها از ارزش بالايي برخوردار است.

شرکت هزار دانش آموز مازندرانی در جشنواره جابرابن حیان

معاون ابتدایی آموزش و پرورش مازندران از شرکت 85 هزار و 231 دانش آموز این استان در سومین جشنواره جابرابن حیان خبر داد.



منیره موحدی با بیان اینکه شرکت دانش آموزان نسبت به دوره پیشین 5/2 برابر شده است، گفت: بیش از چهار هزار و 800 معلم دوره ابتدایی نیز به عنوان معلم راهنما در این دوره حضور فعال داشتند.



وی تعداد طرحهای این دوره از جشنواره را بیش 19 هزار و 607 اثر از یکهزار و 66 مدرسه برشمرد و افزود: پس از داوری های انجام شده 190 طرح به مرحله استانی راه یافت.



آزادی 11 زندانی بدهکار مالی

رئیس زندان قائم شهر از کمک خیران برای آزادی 11 زندانی جرایم مالی این زندان در سال جاری خبر داد.

سید سعید رحمتی گفت: این زندانیان با پرداخت 114 میلیون و 600 هزار ریال و جلب رضایت شاکیان به آغوش گرم خانواده های خود بازگشتند.



وی از کمک 158 میلیون ریالی به خانواده زندانیان قائم شهر توسط افراد نیکوکار در سال جاری خبر داد و افزود: همچنین 9 میلیون ریال هم به عنوان کمک هزینه ایاب و ذهاب به زندانیان و خانواده های آنان پرداخت شد.



