املاک بافت تاریخی گرگان بازسازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید طاهری ظهر چهارشنبه در جلسه دفتر فنی و شهرسازی شهرداری افزود: کلیه ساکنین بافت موظف به بازسازی و اجرای این طرح هستند تا همخوانی لازم با محیط ایجاد شود.

به گفته وی از دیگر اقدامات برای احیای بافت تاریخی ایجاد مرکز خدمات شهرداری در محیط بافت برابر مصوبه استانداری گلستان و همکاری میراث فرهنگی است تا اینگونه با ملموس تر شدن مشکلات و معضلات این منطقه وتسهیل در مراجعه شهروندان در این محلات در امر حفظ و احیای بافت تسهیل ایجاد شود.

معاون فنی و شهرسازی شهرداری گرگان درباره سیاست دیگر شهرداری برای احیای بافت تاریخی گفت: خرید و احیای ساختمانهای با ثبت ملی به جهت احیای مجدد آنها و ایجاد فضای سرمایه گذاری و نقاط گردشگری در این ساختمانها از دیگر اقدامات شهرداری گرگان است .

به گفته طاهری برای احیاء معابر بافت قدیم نیز طرح تهیه شده تا براساس آن عملیات عمرانی ازجمله سنگ فرش در آن معابر انجام شود.

وی اظهار امیدواری کرد مشارکت شهروندان و شهرداری بتواند محیطی زیبارا در بافت ایجاد کند و زمینه حضور گردشگران را با توجه به ثبت بیش از 80 سالگی بافت قدیم گرگان برای این منطقه مهیا شود.

معاون فنی و شهرسازی این شهرداری از ایجاد سازمان بافت تاریخی گرگان خبر داد و افزود: شهرداری گرگان در راستای احیا ، بهسازی و نوسازی بافت قدیم گرگان و ارائه خدمات بهتر به شهروندان در صدد تشکیل سازمان مستقل جهت ارائه خدمات در محدوده بافت قدیم به مساحت 110 هکتار( برابر طرح مصوب ) است.

وی افزود:این سازمان با همکاری سایر دستگاههای مرتبط همانند استانداری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل خواهد شد.

معاون فنی و شهرسازی شهرداری گرگان بیان داشت: اساسنامه سازمان مذکور با همکاری کارشناسان مرتبط تهیه شده و آماده ارسال به شورای اسلامی شهر می باشدتا پس از تصویب شورا ، استانداری و وزارت کشور فعال شود.

طاهری تاکید کرد: در صورت الحاق محور زیارت به حریم شهر گرگان برابر طرح جامع پیشنهادی به شورایعالی معماری و شهرسازی کشور، این سازمان در محدوده مذکور نیز در آینده ارائه خدمات خواهند کرد.

گفتنی است بافت تاریخی گرگان، طبق طرح مصوب با مساحتی بالغ بر 110 هکتار سومین بافت با ارزش ودارای سبک معماری پس از یزد واصفهان است و وسیع‌ترین بافت تاریخی شمال ایران است.

بافت تاریخی این شهر در سال ۱۳۱۰ خورشیدی در فهرست میراث ملی ایران به ثبت رسید .6 محله بزرگ به نام‌های سرپیر، دربنو، سرچشمه، میخچه‌گران، نعلبندان، سبزه‌مشهد و میدان و محله های فرعی مثل پاسرو، میرکریم، دوشنبه‌ای، شیرکش، باغشاه، دباغان، شاهزاده قاسم و... در بافت تاریخی قرار دارد.

بیشتر مساجد و تمام تکایای قدیمی و زیارتگاه‌ها و مکان‌های مذهبی شهر نیز در همین محلات قرار دارند که امروز بافت قدیم و معماری سنتی و تاریخی این شهر و بخش عمده‌ای از میراث فرهنگی این دیار را تشکیل می‌دهند .