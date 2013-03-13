احداث مراکز آموزشی از زیربناهای توسعه علمی در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ابراهیمی پور پیش از ظهر چهارشنبه در پانزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز در محل تالار معلم آبادان افزود: جهت گیری جشنواره خیرین مدرسه ساز باید در جهت توسعه ساخت و ساز مدرسه، تجهیز و آموزش باشد.



وی بر لزوم توجه به امر انفاق دارایی ها در جهت کسب رضایت خداوند تاکید کرد.



حجت الاسلام ابراهیمی پور در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مسئولان اظهار کرد: مسئولان باید با حضور در بین مردم از نزدیک با مشکلات و مسائل آنان آشنا شوند و در جهت رفع و کاهش آنها تلاش کنند.



امام جمعه آبادان با بیان اینکه ثبات مدیریتی سبب پیشرفت و ترقی هر شهر می شود، تصریح کرد: متاسفانه در شهر آبادان به دلیل نبود ثبات مدیریتی مشکلات به اشکال مختلفی نمود پیدا کرده است.



در پایان پانزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز آبادان، خیرین حاضر در جلسه هدایای نقدی خود را برای ساخت و تجهیز مدارس در آبادان اهدا کردند.

