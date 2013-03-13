به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین، فدراسیون کشتی پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای متولی برگزاری این مسابقات است و طی دعوتنامه‌ای که به هیات‌های سراسر کشور ارسال شده، دو نفر از هر استان برای حضور در مسابقات نهایی معرفی می شوند.



مسعود امامی، رئیس انجمن ورزش‌های باستانی، در خصوص این رقابتها گفت: این مسابقات در رشته هنرهای فردی و دو ماده میل گیری و کباده برگزار می‌شود و پس از آن 6 نفر برای حضور در اردوهای آمادگی تیم ملی انتخاب می‌شوند که در نهایت 2 نفر از آنها به عنوان تیم ملی به مسابقات برون مرزی اعزام خواهند شد. حدود 30 ورزشکار از 16 استان کشور چهارشنبه شب وارد تهران می شوند و مسابقات فردا آغاز می شود.



رقابتهای انتخابی تیم ملی پارازورخانه ای با همکاری انجمن ورزش‌های باستانی فدراسیون ورزش‎های جانبازان و معلولان و توسط فدراسیون کشتی پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای، 24 اسفند و به مدت یک روز در تهران برپا خواهد بود.