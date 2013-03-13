به گزارش خبرگزاری مهر، کرمرضا پیریایی در نشست صمیمی با مدیران و مسئولان ادارات و سازمان‌های دولتی استان در محل سالن همایش‌های مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) طی سخنانی اظهار کرد: این سومین نشست از سری نشست های کارگاهی پیرامون موضوع آمایش سرزمین است که با حضور بیش از هزار نفر از مدیران، معاونین و کارشناس مسولان دستگاه‌های اجرایی استان برگزار می‌شود.

وی با بیان این که قرار بود این همایش هر دو ماه یکبار برگزار شود، تصریح کرد: هدف از تشکیل اینگونه جلسات عمومی سازی مفهوم و گفتمان آمایش در استان است و در آینده نیز استمرار خواهد داشت.

استاندار قم مرور وضعیت موجود با هدف شناخت فرصت‌ها، تهدیدها و نقاط ضعف و قوت را پیش نیاز و لازمه برنامه ریزی برای برنامه‌های بالادستی توسعه عنوان کرد و گفت: نشست با مجموعه های اداری استان در راستای این مهم برگزار می شود.

پیریایی با اشاره به این که تدوین آمایش سرزمین به عنوان یک کار بزرگ و از کلیدی ترین برنامه های توسعه نیازمند عزم و مشارکت جدی همگانی است، افزود: آحاد مدیران، کارشناسان و نخبگان در بخش های مختلف دولتی و خصوصی باید در تدوین چنین سند راهگشایی برای آینده توسعه استان دلسوزانه همکاری و تعامل داشته باشند.

وی با قدردانی از اهتمام جدی دستگاه ها به موضوع آمایش استان، گفت: هر یک از جمع حاضر به مثابه قطعه ای از پازلی هستند که با کنار هم قرار گرفتن، پازل کلی توسعه استان را تکمیل می کنند.

استاندار قم با اشاره به این که در دستگاه های استان هنوز نسبت به مقوله آمایش و جایگاه مهم آن آشنایی و شناخت کافی وجود ندارد، بر ضرورت طراحی وب سایتی ویژه آمایش تاکید کرد و افزود: راه اندازی چنین سامانه ای می‌تواند به افزایش سطح آگاهی‌ها و تبادل موثر اطلاعات پیرامون این موضوع کمک نماید.

پیریایی با بیان این که گفتمان آمایش در استان باید جدی تر از گذشته ترویج شود، افزود: در این راستا استانداری از تالیفات، تحقیقات و مقالات کاربردی نوشته شده در زمینه آمایش در دستگاه های اجرایی استان حمایت می کند.

وی با اشاره به این که پیشبرد برنامه های استان باید در مسیر چشم انداز باشد تصریح کرد:رسیدن به اهداف، اهداف، ماموریت ها و راهبردهای پیش بینی شده چشم انداز قم در افق 1404 ،مستلزم شناخت شرایط و توجه به عوامل تاثیرگذار در سطح ملی، منطقه ای و جهانی است.

استاندار قم با اشاره به این که بر اساس این سند قم باید در سال 1404 مرکزیت تولید و نشر علوم و معارف دینی باشد، افزود: توسعه زیرساخت های حوزه علمیه قم در سطوح عالی آموزش و گسترش موسسات تخصصی با هدف افزایش تعداد متخصصین، محققین و نظریه پردازان علوم دینی و تربیت مروجان شیعی برای جهان اسلام و تشیع، راهبرد اصلی در این زمینه است که باید مورد توجه قرار گیرد.

پیریایی همچنین پیش بینی زمین هایی با کاربری حوزوی در برنامه های توسعه شهر، نقشه جامع و تفضیلی برای سطوح عالی حوزه و نیز حمایت از توسعه زیرساخت های حوزوی را از سیاست های مرتبط با هدف رسیدن قم به جایگاه مرکزیت تولید و نشر علوم و معارف دینی دانست و ابراز امیدواری کرد که راهبردها و سیاست های پیش بینی شده در چشم انداز به جد از سوی سازمان ها و نهادهای مسول پیگیری و عملیاتی شود.



فعالان عرصه عفاف و حجاب قم تجلیل شدند

در مراسمی با حضور پیریایی استاندار قم، از فعالان عرصه عفاف و حجاب استان تجلیل گردید.

کرمرضا پیریایی در این مراسم که در تالار معصومیه استانداری برگزار شد طی سخنانی با تبیین فلسفه عفاف و حجاب اظهار کرد: به یک تعبیرمهم، عفت اصالت زن مسلمان و حجاب مهم ترین رکن آن است.

وی با اشاره به این که بر خلاف هجمه ها و تبلیغات مغرض معاندین، عفاف و حجاب عامل مصونیت و پاکی است، تصریح کرد: تاثیر این مساله به حدی است که می‌توان امنیت اجتماعی و روانی جامعه را در گرو عفت همگانی دانست.

استاندار قم با بیان این که مقوله عفاف و حجاب در اسلام مورد تأکید ویژه قرار گرفته است، افزود: موضوع عفاف و حجاب فرا‌تر از بحث قانونی و بخشنامه ایی است و اجرای آن به عنوان یک وظیفه دینی باید مد نظر همگان قرار گیرد.

پیریایی به ضرورت و جایگاه مهم عفاف و حجاب در شهر مقدس قم اشاره کرد و افزود: فضای معنوی قم می‌طلبد که در زمینه مقدسات دینی به خصوص عفاف و حجاب الگو باشد هر چند از این حیث در مقایسه با سایر استان ها از شرایط بسیار خوبی برخوردار است.

وی در پایان با تقدیر از مجموعه تلاش ها و اقدامات موثر دستگاه ها و دست اندرکاران امر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در استان، گفت: دستگاه های استان در ترویج معروفات از جمله عفاف و حجاب باید راهبرد رقابتی را داشته باشند.

در پایان این مراسم استاندار قم با اهدای لوح تقدیر از مدیران دستگاه های برتر در عرصه عفاف و حجاب و گروه های بازرس در این زمینه تجلیل کرد.

