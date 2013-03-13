نخستین جلسه توجیهی " طرح دادرس" در جمعیت هلال احمر گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست جمعیت هلال احمر استان گیلان ظهر امروز در این جلسه گفت: اجرای طرح دادرس با هدف انتقال مهارت های امدادی و کمک های اولیه به دانش آموزان و تشکیل تیم مدیریت بحران مبتنی بر دانش آموزان است که بر اساس تفاهم نامه بین هلال احمر و معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش در مراکز استان ها قابل اجراست.

محمد حسن یزدان پناهی افزود: بر اساس این طرح در 58 مدرسه شهر رشت در مقطع راهنمایی دو تیم 14 نفره آموزش دیده در هر مدرسه تشکیل و برای حضور در مسابقات کشوری آماده می شوند.

وی همچنین بر لزوم برگزاری آموزش های همگانی امداد و نجات برای عموم مردم تاکید کرد و اظهارداشت: توسعه آموزش های همگانی امداد و نجات در مواجهه با حوادث احتمالی از برنامه های آموزشی جمعیت هلال احمر استان است.

سرپرست جمعیت هلال احمر گیلان به نقش رسانه ها در اطلاع رسانی خدمات امدادی اشاره کرد و گفت: رسانه ها می توانند در این زمینه در کنار جمعیت هلال احمر فعالیت های موثر انجام دهند.

وی با بیان اینکه وظیفه ذاتی هلال احمر امداد و نجات است، افزود: مربیان و اعضای فعال جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر در سطح استان در زمینه نحوه برخورد با حوادث آموزش های تخصصی و ویژه دیده اند.

یزدان پناهی اظهارداشت: آموزش همگانی در اولویت های مهم برنامه های جمعیت هلال احمر استان قرار دارد و تحقق این مهم در كاهش تلفات ناشی از وقوع حوادث مختلف بسیار تاثیرگذار است.

وی یادآورشد: ارائه آموزش های اولیه می تواند هنگام وقوع حادثه و امداد رسانی های به هنگام مفید باشد.