تشییع و خاکسپاری شهدای بازگشته شده به وطن در ایام فاطمیه دوم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمد باقرزاده چهارشنبه در حاشیه تبادل شهدا در مرز شلمچه در جمع خبرنگاران افزود: پس از شناسایی و تفکیک آنان به صورت شهدای شاخص، هویت دار و گمنام، برای تدفین آنها چاره اندیشی و تعیین تکلیف خواهد شد.



سردار باقر زاده اظهار کرد: پیکر های مطهر این شهدای دفاع مقدس توسط گروه های جستجوی مفقودان ستاد کل نیروهای مسلح در مناطق عملیاتی «فاو»، «مجنون»، «رمضان» و بخشهایی از شرق دجله در یک ماه گذشته کشف شده است.



وی تصریح کرد: شهدای مذکور مربوط به عملیاتهای والفجر 8، خیبر، تک دشمن در جزیره مجنون و عملیات رمضان هستند.



به گفته سردار باقر زاده در ایام نوروز کار تفحص و جستجوی شهدا متوقف و پس از تعطیلات دوباره از سر گرفته خواهد شد.



وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به توافقات صورت گرفته با طرف عراقی در سه سال گذشته در جهت انتقال ادوات مهندسی برای تسریع در عملیات تفحص یادآور شد: متاسفانه به رغم انجام توافقات به دلیل وجود برخی ناهماهنگیها در مرز عراق تاکنون انتقال این ادوات میسر نشده است.



رئیس کمیته جستجوی مفقودان ستاد کل نیروهای مسلح ابراز امیدواری کرد: با همکاری بهتر و مطلوبتر عراقیها، امکان ورود دستگاه های مهندسی به منظور گسترش کارهای تفحص ، جستجو و کاوش هر چه سریعتر صورت گیرد.



به گزارش خبرنگار مهر، پیکر 132 شهید دوران دفاع مقدس پیش از ظهر امروز از مرز شلمچه وارد خاک وطن شدند. پیکر این شهدا که در عملیاتهای والفجر هشت و خیبر به شهادت رسیده اند در میان خیل عظیم مسئولان نظامی، انتظامی، محلی، خانواده های شهدا، جانبازان، ایثارگران و کاروانهای راهیان نور به آغوش وطن بازگشتند.