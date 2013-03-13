دو و میدانی قم در جام فجر درخشش خیره کننده ای داشت

ابوالقاسم اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات دو و میدانی جام بین المللی در کشورمان با توجه به قهرمانی نمایندگان ایران، تجربه بسیار مفیدی برای دو و میدانی قم نیز بود و خوشبختانه نماینده شایسته قم دست پر از این رقابت ها خارج شد.

وی در ادامه با اشاره به بازگشت دو و میدانی قمی از رقابت های بین المللی جام فجر با کسب مدال طلا، عنوان داشت: دو و میدانی قمی در حالی با کسب مدال به کار خود در پیکارهای دو و میدانی بین المللی جام فجر پایان داد اما عملکرد بسیار امیدوار کننده ای در این رقابت ها داشت و کادر فنی تیم ملی نیز همچنان نسبت به وی نظر مثبت دارند.

اکرمی ابراز داشت: این دو و میدانی کار ارزنده میلاد دریساوی ورزشکار رشته پرش سه گام تیم ملی دو و میدانی کشورمان است که همراه با سایر دو و میدانی کاران ملی پوش دیگر رشته ها در پیکارهای بین المللی جام فجر درخشش خیره کننده ای داشت و سرانجام به مدال طلا دست یافت.

وی اضافه کرد: در پایان رقابت های بین المللی دو و میدانی جام فجر نمایندگان کشورمان با کسب عنوان قهرمانی در بیشتر رشته ها و با کسب بهترین امتیاز و بیشترین مدال در مجموعه با قرار گرفتن در جایگاه نخست به کار خود در این تورنمنت بین المللی پایان دادند.

رئیس هیئت دو و میدانی استان قم افزود: در حالی که این رقابت ها برای ما یک مدال طلا به همراه داشت و با توجه به مدال ها و امتیازات کسب شده، تیم کشورمان به مقام قهرمانی این رقابت ها دست یافت، میلاد دریساوی ثابت کرد که توجه هیئت دو و میدانی قم به امر استعدادیابی تلاش ارزنده ای بوده و خود این قهرمان ارزنده یکی از محصولات پایگاه استعدادیابی هیئت به شمار می رود.

وی تاکید کرد: تیم های دو و میدانی در سال آینده نیز با ترکیبی از بهترین های این رشته که همگی از استعدادهای شناخته شده از بین نونهالان و نوجوانان مستعد دو و میدانی قم هستند در مسابقات قهرمانی کشور حضور یافته و روند رو به رشد دو و میدانی قم را ادامه خواهند داد.

اکرمی بیان داشت: میلاد دریساوی با توجه به موفقیت ارزنده ای که در کسب عنوان نخست و مقام قهرمانی رقابت های دو و میدانی جام فجر کشور داشت، یکی از نفرات تیم ملی در اردوی آماده سازی آتی این تیم نیز خواهد بود.

