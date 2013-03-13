گمرکات کرمانشاه 51 درصد رشد کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعدالدین گفت: گمرکات استان کرمانشاه در 11 ماه سپری شده از سال جاری 61 ميليارد و 163میلیون و640هزار و597ريال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 51 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی افزود: گمرک کرمانشاه با اختصاص 51 درصد از درآمد گمرکات استان بیشترین سهم درآمد گمرکات را به خود اختصاص داده است.

سعدالدین افزود: گمرک شوشمی 25 درصد، گمرک شیخ صله 16درصد و گمرک خسروی نیز هشت درصد از سهم درآمد گمرکات استان کرمانشاه را به خود اختصاص داده‌اند.

چهار باب كتابخانه عمومی استان كرمانشاه ایام نوروز خدمات دهی می كنند

رئیس کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه از خدمات رسانی چهار باب از كتابخانه های عمومی این استان در ایام تعطیلات نوروزی خبرداد

اسماعیل احمدی افزود: این اقدام به منظور خدمت رسانی بهتر به اعضا و علاقمندان كتاب و كتابخوانی در ایام تعطیلات نوروزی صورت می گیرد.

وی با اشاره به این موضوع كه این كتابخانه ها در سطح گستره استان در نظر گرفته شده اند، ادامه داد: بدلیل اینكه در بیشتر نقاط استان بتوانیم خدمات خود را ارایه كنیم، در سطح چهار شهرستان اقدام به فعال نگه داشتن كتابخانه ها كرده ایم.

احمدی ادامه داد: در شهر كرمانشاه كتابخانه شهید بهشتی، در شهر سرپل ذهاب كتابخانه رسالت، در شهر پاوه كتابخانه وحدت و در شهر هرسین كتابخانه شهدای محراب در این ایام به اعضا سرویس ارایه خواهند كرد.

لازم به ذکر است، این كتابخانه ها در ایام تعطیلات شیفت اول تعطیلات نوروزی از صبح تا ظهر فعال خواهند بود.



