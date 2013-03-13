سرمايه گذاري در مهدهاي كودك 35 درصد از آسيب نوجواني مي كاهد

به گزارش خبرنگار مهر، تهمينه شكيب ظهر چهارشنبه در مراسم اختتاميه دوره آموزشي مقدماتي تربيت ديني كودك ويژه مديران و مربيان مهدكودك هاي استان اظهار كرد: حضرت زينب بهترين الگو براي زنان ايران هستند كه اگر بر صبر و بردباري ايشان به عنوان يك الگوي كامل تكيه كنيم به نكات بسيار زيبايي خواهيم رسيد.

مدير كل بهزيستي خراسان رضوي يادآور شد: مربيان مهدهاي كودك انسان افق 1404 در كشور را تربيت مي كنند و بايد فكر و عملكرد كودكان را با اين مبنا پايه گذاري كنيد.

وي در خصوص آموزش مفاهيم ديني به كودكان افزود: بايد پايه اصلي فكر و انديشه كودكان را در سه سالگي بر اساس توحيد بگذاريد و در پنج سالگي كودك بداند كه خدا به او نزديك است و كارهاي او را مي بيند.

خانواده مسئول اصلي تربيت كودكان

شكيب با تاكيد بر اهميت نقش خانواده در تربيت فرزندان افزود: بايد اين را بدانيد كه نبايد عملكرد خانواده تحت الشعاع تربيت مهدهاي كودك يا آموزش و پرورش قرار بگيرد و خانواده بايد كاركرد خود را در تربيت كودكان حفظ كند.

وي با بيان اينكه مادران بايد محبتي سرشار نسبت به كودكان داشته باشند افزود: خانواده ها و مخصوصا مادران بايد نسبت به فرزندانشان بد رفتاري نكنند.

شكيب يادآور شد: مهدهاي كودك ما سرمايه هاي كشور هستند و البته بايد خروجي آنها به ارتقاي فرهنگ ديني در كشور بيانجامد.

وي با اشاره به اينكه به عنوان مجاور شهر امام رضا (ع) تنها نبايد به اين مجاورت بسنده كنيم افزود: بايد به سمتي برويم كه كودكاني با رويكرد تربيت ديني داشته باشيم.

مدير كل بهزيستي خراسان رضوي ابراز اميدواري كرد با برنامه ريزي هاي انجام شده مهدهاي كودك روستايي نيز تحت پوشش اين دوره هاي آموزشي قرار بگيرند.

چشم طمع دشمن به مهد هاي كودك

وي با ابراز نگراني از عرفان هاي نو ظهور گفت: آگاهي هاي لازم در زمينه اين موضوع بايد به مربيان مهدهاي كودك داده شود و اين عزيزان متوجه باشند كه چشم طمع دشمن به مهد كودك هاست.

شكيب از افتتاح اولين مركز مشاوره ديني در مشهد ابراز خرسندي كرد و افزود: مشاوران اين مركز از تحصيلات دانشگاهي و حوزوي بر خوردارند و توصيه ها و مشورت هاي آنان به تحكيم بنيان خانواده كمك خواه كرد و رويكرد غربي نخواهد داشت.