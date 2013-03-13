531 میلیون سهم در بورس تهران داد و ستد شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص بورس اوراق بهادار امروز چهارشنبه رشدی 730 واحدی را تجربه کرد و به 37 هزار و 998 واحد رسید. همچنین تعداد 531 میلیون و 361 هزار سهم به ارزش دو هزار و 587 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد.

این معاملات در 33 هزار و 477 دفعه انجام شد و ارزش بازار سهام در پایان این هفته کاری به 170 هزار میلیاردتومان رسید. در نتیجه معاملات امروز، شاخص صنعت رشدی 727 واحدی را در پرونده خود ثبت کرد و به 32 هزار و 924 واحد رسید.

در عین حال، شاخص بازار اول با 553 واحد رشد به 30 هزار و هشت واحد رسید و شاخص بازار دوم با رسیدن به عدد 62 هزار و 693 واحد، یک هزار و 371 پله بالاتر از دیروز ایستاد.