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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۱۰

531 میلیون سهم در بورس تهران داد و ستد شد

531 میلیون سهم در بورس تهران داد و ستد شد

بیش از 531 میلیون سهم به ارزش دو هزار و 587 میلیارد ریال؛ امروز چهارشنبه در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص بورس اوراق بهادار امروز چهارشنبه رشدی 730 واحدی را تجربه کرد و به 37 هزار و 998 واحد رسید. همچنین تعداد 531 میلیون و 361 هزار سهم به ارزش دو هزار و 587 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد.

این معاملات در 33 هزار و 477 دفعه انجام شد و ارزش بازار سهام در پایان این هفته کاری به 170 هزار میلیاردتومان رسید. در نتیجه معاملات امروز، شاخص صنعت رشدی 727 واحدی را در پرونده خود ثبت کرد و به 32 هزار و 924 واحد رسید.

در عین حال، شاخص بازار اول با 553 واحد رشد به 30 هزار و هشت واحد رسید و شاخص بازار دوم با رسیدن به عدد 62 هزار و 693 واحد، یک هزار و 371 پله بالاتر از دیروز ایستاد.

کد مطلب 2018159

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