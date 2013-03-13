به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدناصر موسوی لارگانی در آستانه پایان سال 1391 با اشاره به نامگذاری سال جاری تحت عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، از مدیران بانک های عامل خواست تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی به طرح های مصوب کارگروه اشتغال را معطل نکنند و بهبود وضعیت تولید و اشتغال را تسریع کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اساس تاسیس صندوق توسعه ملی کمک به بخش خصوصی در زمینه تولید و اشتغال بود اما بانک های عامل که در ارتباط با صندوق هستند طرح های مصوب کارگروه اشتغال که اشتغال زایی خوبی هم دارد را معطل می کنند و بخاطر اینکه بعضی مواقع ضمانت سنگینی می خواهند تقصیر را بر گردن صندوق می اندازند و عنوان می کنند هنوز صندوق حاضر نشده پول را آزاد کند که در اختیارتان قرار دهیم.

وی افزود: سال 91 رو به پایان است و نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری تحت عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بوده است. صندوق توسعه ملی نیز جهت کمک به بخش خصوصی تأسیس شده و در این جهت گام های موثری برداشته و لازم است صندوق با بانک های عامل طرف قرارداد جلسه بگذارد و از آنها بخواهد وقتی طرحی مصوبه کارگروه اشتغال را داشت؛ معطل نکنند تا مشکل اشتغال مرتفع شود.

عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی، این صندوق را نیاز مبرم کشور دانست و گفت: اگر پس از گذشت دو سال از فعالیت صندوق توسعه ملی، نیاز به اصلاح اساسنامه و بررسی بیشتری وجود دارد، هیئت عامل صندوق که دست ‎اندرکار هستند و با مشکلات روبرو شده و پی به اشکالات برده اند طرحی را پیشنهاد دهند تا در مجلس مورد بررسی قرار گیرد و اشکالات برطرف شود تا صندوق بتواند به نحو بهتری خدمت کند.

موسوی لارگانی انتشار صکوک اسلامی و تأسیس صندوق پس انداز کشورهای اسلامی را ایده مناسبی دانست و خاطرنشان کرد: اگر کشورهای اسلامی به جای وابستگی به دلار و یورو، دارای یک پول واحد باشند می توانند طرح خوبی برای مقابله با یورو و دلار را پیش ببرند. البته شاید در مرحله اول جایگاهی که لازم است را به دست نیاوریم اما به نظر می رسد که انتشار صکوک اسلامی ایده خوبی است.