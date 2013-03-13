صدور 5515 هکتار سند ثبتی در شهرکهای صنعتی خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا طاهری افزود: این در حالی است که امسال یک هزار و 857 هکتار سند تفکیکی نیز صادر شده است.



وی مساحت زمینهایی که سند ثبتی دریافت کرده اند را 623 هکتار و مساحت سند تفکیکی را 527 هکتار عنوان کرد.



به گفته مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان، نسبت درصد تحقق برنامه در صدور سند تفکیکی 156 درصد و سند ثبتی 105 درصد بوده است.



طاهری با بیان اینکه این رقم در سالهای گذشته بی سابقه بوده است، افزود: صدور سند ثبتی در سه شهرک صنعتی شوشتر2، صنایع دریایی شیلات آبادان، ناحیه صنعتی طالقانی و فاز توسعه بهبهان صورت پذیرفته است.



وی ادامه داد: سندهای تفکیکی در شهرکهای صنعتی اهواز 2، بهبهان، شادگان، شوش و نواحی صنعتی شهدای آبادان، مرعی و طالقانی صادر شده است.





