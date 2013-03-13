اساتید به اسلامی کردن علوم انسانی اهتمام ویژه ای داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد بهشتی در مراسم تجلیل و تودیع آیت الله احمد بهشتی و معارفه حجت الاسلام عسگر دیرباز به عنوان سرپرست جدید دانشگاه قم که پیش از ظهر چهارشنبه با حضور نماینده وزارت علوم در هیئت امنای دانشگاه قم، اعضاءهیئت امنا، اساتید و مسئولان این دانشگاه در سالن آمفی تئاتر دانشگاه قم برگزار شد، اظهار داشت: اسلامی کردن علوم انسانی یکی از مهم ترین منویات مقام معظم رهبری است که باید بیش از پیش آن را مورد توجه قرار داده و در راستای آن حرکت کرد.



وی بیان داشت: اساتید اهتمام ویژه ای به تقوا و پیشرفت علمی دانشجویان داشته باشند تا آن ها رشد یافته و بتوانند به کارهای مهم بپردازند.



شرمنده دانشجویان خواهر دانشگاه قم هستم



آیت الله بهشتی بیان داشت: من مقید به تفکیک جنسیتی در دانشگاه هستم اما این تفکیک موجب تبعیضاتی نسبت به دختران در این دانشگاه شد.



وی ضمن عذرخواهی از دانشجویان خواهر این دانشگاه عنوان کرد: امیدوارم با تدابیر و تامین اعتبارات مورد نیاز در آینده این تبعیضات برطرف شود.



عضو خبرگان رهبری ابراز داشت: روزگار در حال گذر و سپری شدن است و آنچه که آدمی در سمت ها باقی می ماند نام و اعمال او است.



وی در خصوص نهادینه کردن مراسم خاكسپاری شهداء در دانشگاه تصریح کرد: بعضی از امور مانند روز عاشورا و اربعین نهادینه شده و امر بسیار خوبی است و مراسم خاکسپاری شهیدان نیز از اموری است که باید در دانشگاه نهادینه شود.



آیت الله بهشتی یادآور شد: چهارشنبه سوری یکی از مراسم ناپسند است چرا که سال ها شاهد سوختگی و حتی مرگ عده ای در مراسم آن شب هستیم اما این مراسم نهادینه شده است.



وی عنوان کرد: بنده تا زنده هستم آرام نبوده و در راستای اهداف نظام اسلامی حرکت کرده و از همه اساتید و مسئولان نیز خواستارم تا در مسیر اهداف جمهوری اسلامی قرار بگیرند.



سرپرست سابق دانشگاه قم ابراز داشت: اساتید کلاس درس را محل عبادت دانسته و و تمامی صحبت ها و رفتارهای خود را با قصد قربت انجام داده و آن را عبادت بدانند.



همچنين در ادامه رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه‌های کشور در سخنانی اظهار داشت: حدود چهار هزار سرفصل دروس علوم انسانی تغییر کرده و هر کتابی که در راستای علوم انسانی اسلامی نوشته شود 30 میلیون تومان به مولف آن کتاب داده می شود.



محمد حسن شجاعی فرد تحول اساسی در دانشگاه قم را خواستار شد و بیان کرد: 93 درصد دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تفکیک شده و بقیه آن قابل تفکیک نیست چون در مقطع دکترا بوده و تعداد افراد آن کم هستند.



وی ادامه داد: به هیچ دانشگاهی در حال حاضر مجوز مختلط داده نمی شود و هم اکنون بعضی از دانشگاه ها در حال تفکیک هستند.



در ادامه اين جلسه همچنين سرپرست جدید دانشگاه قم نیز در سخنانی ابراز داشت: قبول این مسئولیت از باب ایثار اساتید این دانشگاه بوده و با تمام همت در راستای اهداف نظام اسلامی و تحول سازی دانشگاه قدم خواهم برداشت.



حجت الاسلام عسگر دیرباز تصریح کرد: بنده شاگرد آیت الله بهشتی بوده ام و منویات ایشان را در در جهت تعالی دانشگاه به کار خواهم برد.



مجید پارسا نماینده شورای صنفی کارکنان دانشگاه قم نیز در سخنانی با اشاره به اینکه 70 درصد کارمندان دانشگاه قم قراردادی و پیمانی هستند خواهان ارتقاء شغل و درآمد آنان شد.