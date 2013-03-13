بیش از 21 هزار نفر از موزه های تاریخ طبیعی استان سمنان بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی شکری صبح چهارشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از 21 هزار نفر از موزه های تاریخ طبیعی این استان بازدید کردند.

وی با اشاره به اینکه استان سمنان دارای سه موزه تاریخ طبیعی در شهرستان های سمنان، شاهرود و دامغان به مساحت بیش از 400 متر مربع است افزود: این موزه ها هر روزه به صورت رایگان آماده بازدید علاقه مندان است.

مسئول روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان ادامه داد: این موزه ها با نمایش گونه های شاخص جانوری استان، محلی مناسب برای بازدید علاقه مندان محیط زیست و به خصوص دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی است.

شکری افزود: کارشناسان محیط زیست حین بازدید مراجعه کنندگان آن ها را با وظایف محیط زیست، نحوه تاکسیدرمی، محل زندگی و عادات و رفتار این گونه ها آشنا می کند.

وی با اشاره به اینکه در این موزه ها گونه های مختلف جانوری موجود در محیط زیست استان سمنان در معرض دید قرار گرفته است، اضافه کرد: در این موزه ها گونه جانوری اعم از پرندگان، خزندگان، پروانه ها، فسیل ها و... در معرض دید علاقمندان به محیط طبیعی قرار گرفته است.

مسئول روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان در خاتمه تصریح کرد: جبیر، پلنگ، گورکن، آهو، قوچ، کفتار، گرگ، خرس، پازن، بزغاله وحشی، بز وحشی، روباه، گربه جنگلی، گراز، قرقاول، کلاغ ابلغ، سمور، پیغو، بالابان، انواع جغد، فلامینگو، خوتکا و اسکلت هوبره و کاراکال و نیز انواع جمجمه حیوانات نظیر روباه، کفتار و حشرات در این موزه وجود دارد.