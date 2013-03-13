50 هزار جلد از کتاب "شرح اسم" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله بهبودی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری در بیرجند، اظهارداشت: کتاب شرح اسم به زندگی نامه مقام معظم رهبری در سال های 1318 تا 1357 می پردازد.

نویسنده کتاب شرح اسم "زندگینامه آیت الله سیدعلی حسینی خامنه ای"با اشاره به دشواری جمع آوری مطالب و خاطرات زندگی آقا، عنوان کرد: بعد از این دوران به دلیل معاصرت و نزدیکی به لحاظ تاریخی توانایی نگارش آن را ندارم.

وی اضافه کرد: زندگی مقام معظم رهبری در دوران " تولد تا پیروزی انقلاب، از پیروزی انقلاب تا رهبری و از رهبری به بعد" تقسیم می شود، که کتاب شرح اسم به بخش اول این زندگی پرداخته است.

بهبودی مدت زمان جمع آوری منابع قابل استفاده در این کتاب را یک سال عنوان کرد و بیان داشت: نگارش این اثر ماندگار نیز 18 ماه زمان برده است.

به گفته وی در چاپ اول 50 هزار جلد از این کتاب منتشر شده است.

وی درخصوص نامگذاری این کتاب نیز، تصریح کرد: در علم منطق اگر نتوان به ذات یک حقیقت پی برد، عنوان "شرح اسم" به آن داده می شود که به همین دلیل این نام برای زندگی رهبر معظم انتخاب شده است.

بهبودی به اسناد و خاطرات استفاده شده در این کتاب اشاره کرد و ادامه داد: اسناد مورد استفاده در این کتاب مربوط به سه نهاد " امنیتی، انتظامی و نظامی دوره پهلوی دوم" یعنی سازمان اطلاعات و امنیت کشور، شهربانی و ارتش است.

نویسنده کتاب شرح اسم "زندگینامه آیت آلله سیدعلی حسینی خامنه ای"در نقد کتاب خود بیان کرد: این کتاب به لحاظ ساخت و شکل می توانست بهتر باشد، چرا که در طول کار قالب را فدای وفاداری به متن و محتوا کردم.

به گفته وی نخستین ماموریت سیاسی و دستگیری رهبر معظم انقلاب در بیرجند بوده است.