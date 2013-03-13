به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل بیانیه مهم جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در ورد انتخابات دهم ریاست جمهوری به این شرح است:

حضور و مشارکت گسترده مردم در صحنه‌های مختلف اداره کشور، از ابتدا تاکنون مورد توجه حضرت امام و رهبر حکیم انقلاب بوده است؛ انتخابات دوره یازدهمین دوره ریاست جمهوری نیز فرصت دیگری پیش روی ملت قهرمان و رشید ایران اسلامی قرار می‌دهد؛ این انتخابات عرصه دیگری است که قطعاً جلوه‌هایی از بصیرت و روشن‌بینی امت حزب‌الله به منصه ظهور برسد و آن برگی دیگر از اقتدار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و حضور پر رنگ مردم ضمن تحقق حماسه‌ای دیگر، مبین ولایت‌مدار بودن ایشان است.

اقتدار نظام اسلامی و حضور پرنشاط مردم در تعیین سرنوشت خود، قوت قلب مسلمانان جهان و امیدبخش مستضعفان و وارثان زمین بوده و چون تیری در چشمان بی‌رمق استکبار نشسته است و صد البته این انتخابات پیامی روشن خواهد داشت برای همه آنانی است که همچنان با خیال پردازی در فکر سلطه و خیانت به ملت ایران هستند.

بر این اساس جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در آستانه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری لازم می داند نکاتی چند را مورد توجه قرار دهد:

1- جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی از مدت‌ها قبل با رصد نمودن تحولات عرصه‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی مخصوصاً در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی، مواضع کلیه جریانات را مورد ارزیابی قرار داده است تا از این رهگذر تحلیلی جامع از شرایط کشور، منطقه و جهان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به دست آورد.

در مجموع ارزیابی ما این است که دشمنان ملت ایران، بیشترین ظرفیت خود را بر کاهش مشارکت و ایجاد فضای یاس و ناامیدی قرار داده‌اند و تلاش خود را بر این نهاده‌اند تا با بحران‌سازی و فتنه‌انگیزی، انتخابات آتی را از شور و نشاط و حضور گسترده مردم خالی کنند.

این اقدامات در چهارچوب اختلاف افکنی و گسست در حاکمیت دنبال می‌شود؛ ترفند جدید آنها ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحریم‌ها، فریب و به‌کارگیری نیروهای خائن داخلی و سودجویان، بی‌ثبات سازی قیمت‌ها، بهره‌گیری از ضعف و ناکارآمدی برخی از مدیران و عملیات روانی در حوزه اقتصادی است.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دشمنان انقلاب و نظام، مبتنی بر تجربیات فتنه در سال 88، طراحی جدیدی را برای فتنه‌ای بزرگتر آن هم قبل از برگزاری انتخابات سامان داده‌اند تا از این رهگذر با مانع تراشی در مقابل پیشرفت ملت ایران و ایجاد تنش، درگیری و بحران آفرینی، از نظام، رهبری و مردم انتقام بگیرند.

دشمن نمی‌خواهد انتخابات آتی با اقتدار و شکوه برگزار شود و ملت ایران، پیروز صحنه باشند چراکه سلسله شکست‌های دشمن در منطقه مشهودتر خواهد شد؛ با این همه، واقعیت صحنه آن است که طراحی‌های دشمن، چیزی جز خیال پردازی و توهم نیست چراکه تجربه‌های سنگین و گرانقدر امت سرافراز و ملت بصیر ایران، طی سی و چهار سال گذشته جایی برای عملی شدن توطئه‌های دشمن نمی‌گذارد.

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در ادامه راه نیز البته در کنار ملت ایران، توطئه‌ها و خیانت‌های فتنه‌گران و باند انحراف را رصد دائمی می‌کند و از همه دلسوزان انتظار دارد به دور از هر تعصب و گرایشی با هوشمندی و بصیرت نسبت به شرایط منطقه‌ای و جهانی انقلاب، تحلیل واقع بینانه‌ای داشته و چرایی فرایند انقلاب را در پیچ و گردنه تاریخی به بحث و بررسی بگذارند و از این مسیر به روند تکاملی انقلاب بنگرند.

2- بی‌تردید در این پیچ و گردنه تاریخی بهترین چراغ راه برای تشخیص درست مسیر جهت رسیدن به سر منزل مقصود، توجه به هدایت و رهنمودهای حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب است؛ با اتکا و امید به عنایت و فضل خداوند سبحان و باور به امداد اهل بیت(ع) مطمئن هستیم که دسیسه‌های دشمنان با مقاومت و ایستادگی مردم و با رهنمودهای رهبر خردمند انقلاب چون گذشته نقش بر آب خواهد شد.

بر همین مبنا سوال جدی در مقابل دل بستگان انقلاب، کنشگران عرصه سیاسی، متدینین و افرادی که خود را متعهد به انقلاب می‌دانند این است که چه ساز و کاری را فراهم آورده‌ایم تا امکان بهره‌گیری از هدایت‌های ایشان در فضای تعاملات و کنش و واکنش سیاسی مهیا شود؟ و امکان بهره‌مندی این ظرفیت بیشتر شود؟

البته سوالات جدی دیگری نیز در ذیل این موضوع وجود دارد از جمله اینکه آیا آنچه باید محور تعاملات مسئولین و فعالین عرصه سیاسی باشد برنامه و نقشه‌های گروه‌ها و جریانات سیاسی است یا هدایت‌های رهبری و مصالح عالیه انقلاب؟ منافع مردم و انقلاب اصل است یا منافع و مصالح شخصی، گروهی، حزبی، جناحی و باندی؟ آیا با سهم‌خواهی و ایجاد تفرقه مسیر امام و شهدا طی می‌شود یا با وحدت و انسجام حزب الله؟ و...

این هشدار جدی را از امام عزیزمان (ره) آموختیم که «تاریخ اسلام پر است از خیانت بزرگانش به اسلام»(صحیفه امام، ج‏21، صفحه 332) حال چه می‌توان کرد برای اینکه در صف سربازان اسلام و رهبری و خادمین ملت باشیم و بمانیم و نه در صف خائنین و منافقان و تفرقه افکنان؟

و ده‌ها سوال پیرامون این موضوعات که در این برهه از انقلاب و عبور از چالش‌ها بیش از هر زمان دیگر نیازمند پاسخ به آن هستیم که اگر پاسخ روشنی دادیم آنگاه آینده روشن‌تر و درخشان‌تری را شاهد خواهیم بود.

3- با همه تهدیدها و آسیب‌هایی که وجود دارد باید تدبیری اندیشیده شود که فرصت سوزی‌ها به حداقل برسد و سرعت و شتاب پیشرفت به سمت شکل‌گیری دولتی اسلامی در تراز انقلاب اسلامی و الگویی برای جهانیان شکل گیرد که در این صورت بخشی از دغدغه‌هایی که در میان نیروهای انقلاب شکل گرفته رفع خواهد شد.

امید ملت ما بر این بود که احیای گفتمان انقلاب اسلامی و شکل‌گیری گفتمان اصولگرایی که در سوم تیر 84، نهم دی‌ماه 88 و 22 بهمن هر ساله بالاخص 22 بهمن سال 91 ظهور بروز ویژه‌ای داشته است؛ ظرفیتی ایجاد کرده که مسئولین اجرایی و در راس آنها ریاست محترم جمهور، قدرشناس آن باشند و در راستای آرمان‌های اسلام و انقلاب گام‌های جدی و اساسی بردارند تا جبران مافات شود لیکن متاسفانه آنچه امت حزب‌الله و نیروهای انقلاب انتظار داشتند روی نداد و ضعف و انحراف و ناکارآمدی مدیریتی آسیب‌هایی را متوجه گفتمان انقلاب و اصولگرایی نموده که ضرروت یک آسیب شناسی جدی و اساسی را هشدار می دهد که پرداختن به این مهم را به فرصتی بهتر وا می‌گذاریم ولی به همین مقدار بسنده می‌کنیم که خالقین انقلاب اسلامی، سوم تیر، 9 دی و 22 بهمن؛ ملتی مسلمان هستند که عشق به اهل بیت(ع) را با پوست، گوشت و خون خود حس کرده و در شریان‌های زندگی آنها رنگ و بوی سلسله جلیله امامت، ساری و جاریست و لذا در طول قرن‌های متمادی برای تحقق اسلام و حاکمیت صالحان و بندگان صالح خدا، این امت هزینه‌های سنگینی پرداخته‌اند و تجربه کرده‌اند که در این مسیر و در فراز و فرود تاریخ، دست‌های خیانت انسان‌های هفت رنگ، اغواگر، دو چهره گان و چند چهره گان قدرت طلب با انواع روحیه‌های نفاق چه جنایت‌هایی که نمی‌کنند.

لذا سزاوار است کسانی که وارد بررسی و ارزیابی صلاحیت داوطلبین عرصه رقابت انتخابات ریاست جمهوری می‌شوند تمامی جهات و ابعاد موضوع را مد نظر داشته باشند؛ بررسی تاریخچه زندگی افراد، مواضع آنها در گردنه‌های انقلاب، میزان تعبد و بندگی آنها نسبت به اسلام، باور به امام و انقلاب و اسلام و رهبری، ساده زیستی و مردمی بودن، انقلابی و عقلانی بودن، سعه صدر و تعامل داشتن، استکبارستیزی و ضد ظلم بودن، پایداری و مقاومت، برنامه و طرح برای کشور داشتن، داشتن روحیه کار جمعی و تیمی برای اداره کشور، ظرفیت و توان اجرایی، در تراز و شان ملت بزرگ ایران بودن، بصیرت سیاسی در عرصه های پیچیده بین المللی، منطقه و داخلی داشتن، بکارگیری انسان‌های مومن، پاک، عاقل با مدیریت جهادی، توان ایجاد تحول و اصلاح، به‌کارگیری ظرفیت‌های کارشناسی و مدیریتی کشور و در یک کلام نحوه هماهنگ شدن با رهبری معظم انقلاب.

4- با اینکه نیروهای انقلاب وظیفه دارند مشکلات را مورد بررسی و تبیین قرار دهند لیکن باید فضایی سرشار از امید به آینده در عموم جامعه، ظهور و بروز داشته باشد؛ بنابراین همه باید صریح و روشن از فشارها و توطئه‌های نظام سلطه و پیاده نظام مستقیم و غیر مستقیم داخلی و خارجی آن نگرانی خود را ابراز نمایند و در مقابل جریان فتنه و باند انحراف که تلاش می‌کند مانع پاسخگویی به مطالبات مردم و رهبری شود و می‌خواهد تصویری ناکارآمد از نظام اسلامی عرضه نماید؛ تصویر واقعی را جلوه دهیم.

نیروهای انقلاب تمام عزم خود را بر این نهند که در تحقق منویات و آرمان‌های رهبر معظم انقلاب حرکت رو به پیشرفت انقلاب را پاسداری و در جهت بسط و گسترش گفتمان انقلاب گام بردارند تا این حرکت رو به جلو را سرعت بخشیده و عشق، امید و نشاط مردم در این عرصه پیش رو را بیش از گذشته نمایان نمایند.

5- با توجه به مطالب پیش گفته، جمعیت ایثارگران انقلاب پس از برگزاری جلسات متعدد، بخشی از جمع بندی خود را به شرح ذیل تقدیم می‌کند:

الف- خطی مشی و راهبرد این جمعیت از بدو تاسیس، همگرایی بین نیروهای وفادار به نظام و تلاش برای انسجام، وحدت و ائتلاف بین نیروهایی است که صادقانه و خالصانه بر اصول و مواضع اصلی انقلاب وفا دارند و در این راه حتی حاضرند آبروی خود را بگذارند لیکن وحدت نیروهای انقلاب، آسیب نبیند.

ب- هر اقدام و تلاشی از سوی هر فرد، گروه و یا جریانی که بر اساس معیارهای انقلابی و اسلامی به انسجام، وحدت، همگرایی و ائتلاف بین اصولگرایان و نیروهای وفادار به نظام و کسانی که روی اصول، مبانی و محکمات ایستادگی می‌کنند، منتهی شود مورد قبول جمعیت ایثارگران است قطعا این حرکت به دور از جناح بازی، سیاسی کاری و سهمیه خواهی خواهد بود و لذا هر اقدامی را که در این راستا صورت بگیرد، از منظر ما مورد قبول است.

ج- چندی است ائتلافی سه گانه با ابتکار آقایان دکتر حداد عادل، دکتر قالیباف و دکتر ولایتی شکل گرفته است با توجه به مواضعی که تاکنون از سه ضلع این ائتلاف منتشر شده تاکید بر اصول و ارزش‌های انقلاب، پرهیز از تمامیت خواهی و سهم خواهی و زد و بندهای رایج در فضای سیاسی کشور از آن برداشت می شود. این مواضع، نشان می‌دهد اعضا این ائتلاف سه گانه بنا دارد که روی اصول و ارزش‌ها بایستند و بنا دارد که خودشان را مطلق ندانسته و آمادگی دارند که اگر کسی خارج از ائتلاف، دارای صلاحیت و شایستگی بیشتر، داشته باشد، بررسی کنند؛ ائتلاف 3 گانه می‌خواهد با توجه به مصالح و منافع عالیه کشور، مرجعیتی را برای خود رقم بزنند که منحصر به خود نباشد و این ارزشمند و مثبت است و تا زمانی که این شرایط را حفظ کنند قابل حمایت هستند.

د- بر همین اساس و شرایطی که این ائتلاف اعلام کرده است، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، دیدگاه‌های خود را طی نامه‌ای به این سه بزرگوار ارجاع داده و بر اساس امانت داری اسلامی، انتظار دارد دیدگاه‌های فوق مورد مداقه قرار گرفته و آنچه از این ائتلاف بر اساس پایبندی به اصول و ارزش‌ها و خط امام و رهبری و شهداء به افکار عمومی ارایه می شود قطعا نه تنها مورد تایید جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در سراسر کشور بلکه مورد تایید قاطبه اصولگرایان، خواهد بود.

ه- طی جلسات متعدد تقریبا تحلیل جامعی از شرایط کشور، معیارهای نامزدها و نیاز و شرایط کنونی کشور برای معرفی یک نامزد متدین، ولایت مدار و کارآمد عاقل با روحیه جهادی به دست آمد که طی نامه‌ای و در مذاکرات مختلف نتایج آن به ائتلاف سه گانه منتقل خواهد شد؛ بر این اساس در بررسی مصداق‌های مطرح شده، بیش از 51 نفر را مورد بررسی قرار دادیم که در نهایت به فهرستی چند نفره رسیدیم لیکن در میان این افراد آقایان غلامعلی حداد عادل، علیرضا زاکانی و سعید جلیلی، در اولویت و ترجیحات جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی قرار دارند. البته در مسیر زمان هم اگر به نقطه نظر جدیدی رسیدیم به برادرانمان در ائتلاف سه گانه منعکس خواهیم نمود.